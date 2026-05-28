Los mayores canarios también bailan tango: un proyecto de Las Palmas de Gran Canaria quiere mejorar la salud a través del baile

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acogió este jueves la presentación del proyecto europeo Erasmus+ Deporte Step By Step, una iniciativa que propone el tango argentino como herramienta para fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La primera jornada del programa se celebró en el pabellón municipal Leoncio Castellano, en Tamaraceite, y reunió a cerca de 100 personas mayores procedentes de los cinco distritos de la ciudad. La sesión sirvió para exponer los objetivos del proyecto, centrado en el diseño y aplicación de una intervención basada en el tango orientada a reforzar el bienestar físico, cognitivo y emocional de este colectivo.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Abrazos en Movimiento en coordinación con el área de Bienestar Social, Cuidados y Salud del Ayuntamiento. Según lo previsto, se desarrollará durante los próximos tres meses en el municipio, con actividades y sesiones dirigidas específicamente a personas mayores de 50 años.

El papel de la actividad física

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, mantuvo un encuentro con las personas participantes y subrayó la importancia de respaldar propuestas que aborden el bienestar desde una perspectiva integral. “Proyectos como Step By Step demuestran que el bienestar y los cuidados también pasan por generar espacios de encuentro, actividad física y socialización para nuestras personas mayores”, señaló.

Cases de tango argentino para mayores en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Vargas añadió que el tango puede contribuir no solo a la movilidad y la coordinación, sino también a fortalecer la autoestima y a combatir la soledad, aspectos que vinculó con la promoción de un envejecimiento activo y saludable.

Evidencia científica sobre el baile

La presentación del proyecto se apoya en referencias a estudios que apuntan a beneficios del tango y otras modalidades de baile en la mejora del equilibrio, la coordinación, la movilidad y la percepción corporal en personas mayores. Además, estas actividades se relacionan con efectos positivos en el estado de ánimo, la memoria y la socialización, y se mencionan como una intervención no farmacológica con potencial en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Con financiación europea a través de Erasmus+ Deporte, Step By Step plantea promover estilos de vida activos y saludables mediante la práctica del baile, con un calendario de sesiones que se desarrollará en la capital grancanaria durante los próximos meses.