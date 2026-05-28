No llegues tarde: solo queda un mes para abonar de forma voluntaria estos cinco tributos en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Órgano de Gestión Tributaria de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, ha recordado que el 26 de junio de 2026 finaliza el periodo voluntario de pago sin recargo de cinco tributos municipales.

En esta primera fase del calendario fiscal anual se incluyen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la tasa de Vados, la tasa de Mesas y Sillas y los primeros semestres de las tasas de Rastros y Ferias y de Hamacas y Embarcaciones.

Recibos domiciliados y fechas de cargo

El Consistorio informa de que los recibos con domiciliación bancaria —cuya solicitud pudo formalizarse hasta el 22 de mayo— se cargarán en cuenta el 5 de junio.

Para facilitar los trámites y evitar desplazamientos, la ciudadanía puede solicitar los recibos a través del servicio de atención telefónica 010 —o en el 928 446 000 desde fuera del municipio— o descargarlos de forma inmediata en la Oficina Virtual Tributaria, sin necesidad de certificado digital.

Cómo obtener las cartas de pago

El acceso se realiza desde https://laspalmasgc.tributoslocales.es/, seleccionando la opción “Obtener documento de pago”, introduciendo el identificador fiscal y eligiendo el concepto correspondiente. Una vez generado el recibo, el abono puede efectuarse con tarjeta bancaria en la propia Oficina Virtual Tributaria, desde la web municipal en el apartado “Pago de Recibos”, o en los cajeros automáticos de entidades colaboradoras mediante código de barras.

El Ayuntamiento también mantiene disponible la consulta, descarga y pago de recibos pendientes mediante identificación digital, como certificado electrónico, DNI electrónico o clave segura de usuario.

Segunda fase del calendario fiscal: del 24 de julio al 27 de noviembre

La segunda fase del periodo voluntario de pago se abrirá el 24 de julio y permanecerá vigente hasta el 27 de noviembre. En ese tramo podrán abonarse el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano y rústico, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (IBICE), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), las tasas de Publicidad y de Cajeros Automáticos, así como los segundos semestres de las tasas de Rastros y Ferias y de Hamacas.