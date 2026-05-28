Open Arms atraca en el Puerto de Las Palmas y busca apoyos para dotar de energía a un hospital pediátrico de Cuba

El Astral, uno de los barcos de la flota de Open Arms permanece estos días en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas para compartir y solicitar apoyo para el proyecto 'Rumbo hacia Cuba', una iniciativa civil con la que se pretende dotar de energía a la UCI del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, en medio del «asedio medieval para que muera la población civil y se rindan» al que, según el director de la ONG, Óscar Camps, tiene sometido Estados Unidos a este país caribeño.

El barco partirá el 14 de junio hacia el puerto de Arrecife, donde será sometido a algunos ajustes, y desde ahí iniciará su viaje trasatlántico. La única escala prevista entre Canarias y Cuba será México, donde recibirá avituallamiento de combustible y se realizará un cambio de tripulación antes de dirigirse a la capital cubana. Dependiendo de las condiciones del mar y la meteorología, esta travesía durará unos 20 días.

Una planta fotovoltaica para la UCI pediátrica

El director de Open Arms explica con esta iniciativa se pretendía recaudar al menos 100.000 euros para comprar una planta fotovoltaica que garantice la energía a la UCI pediátrica de este centro hospitalario, pero la cifra, por ahora, asciende a los 120.000, por lo que se podrá brindar apoyo «a la planta de paliativos e, incluso, al laboratorio si se llega a los 150.000 euros». Camps hace un llamamiento a las administraciones y gobiernos a que sigan el ejemplo de este proyecto que «da una lección a todos los cobardes que nos atreven a levantar la mano delante de las injusticias, delante de lo que está siendo un bochorno».

A su juicio, lo que está ocurriendo en Cuba, «seis décadas de sufrimiento», es «una crisis humanitaria sorda y ciega» que se ensaña con los más «vulnerables, los bebés, los neonatos, las personas mayores y los enfermos, que son los primeros que van a sufrir».

Open Arms recala en el Puerto de Las Palmas para recabar apoyos antes de partir hacia Cuba para llevar placas solares a un hospital pediátrico de La Habana / José Pérez Curbelo

En el caso del hospital, «si la UCI pediátrica no tiene independencia energética y está sometida a bloqueos aleatorios y arbitrarios, las incubadoras dejan de funcionar, se rompe la cadena de frío de los medicamentos que se guardan en neveras, las diálisis no se pueden hacer y todas las terapias quedan completamente inutilizadas». Ahora, con la donación de la planta fotovoltaica se pretende garantizar el acceso a la energía y minimizar los efectos del «asedio que busca perpetrar el dolor y vulnera el derecho internacional».

Apoyo institucional y social en el Muelle Deportivo

Durante el acto celebrado en el Muelle Deportivo, la tripulación de la embarcación de la ONG estuvo arropada por representantes del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, partidos políticos, sindicatos y colectivos.

El consejero insular de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, avanzó que la institución está preparando un nuevo envío de placas solares que solo está pendiente de la aprobación del Pleno, y recordó que el Cabildo de Gran Canaria mantiene desde hace una década un compromiso político y solidario con el pueblo cubano, enmarcado en una línea de apoyo a causas internacionales como Palestina o el Sáhara Occidental. En el caso de Cuba, añadió, esta implicación se sustenta también en una relación histórica, social y familiar con Canarias, marcada por la emigración de generaciones de canarios hacia la isla caribeña. Además de la denuncia política, la institución desarrolla una cooperación material canalizada a través de la Plataforma Canaria de Solidaridad Canaria-Cubana, con el envío anual de contenedores de material educativo y sanitario.

La solidaridad convertida en energía

Por su parte, la representante de la Red Solidaria Canarias Cuba aplaudió «el compromiso de Open Arms» ahora que se ha dado «una vuelta de tuerca al asedio de la administración de Trump sobre el pueblo cubano» y aseveró que «hay muchas formas de hacer guerra», como «impedir que no lleguen los alimentos o la energía a la población». Ante esa situación, añadió, los movimientos solidarios «combaten transformando la solidaridad en energía».

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

A pie de muelle estaba también el cónsul de Cuba en Las Palmas, Alejandro Padrón, agradeció esta iniciativa civil «en estos momentos en que continuamos bajo esa amenaza de Estados Unidos de continuar con esas medidas opresivas y sanguinarias contra nuestro pueblo que buscan asfixiarnos para rendirnos, lo cual nunca va a ocurrir».

Nuevas acciones de apoyo en Gran Canaria

Mientras el Astral esté en la Marina de Las Palmas de Gran Canaria se celebrarán varias acciones de apoyo a 'Rumbo hacia Cuba', como Stand Up, organizada por Comisiones Obreras este viernes en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria para recaudar fondos para la flotilla que lleva el material a la isla caribeña.