La pastelería de Las Palmas de Gran Canaria que celebra el Día de Canarias con tartas inspiradas en los sabores de las islas
La pastelería lanza una colección limitada con sabores canarios para conmemorar el 30 de mayo
Con motivo del Día de Canarias, la pastelería Ganache The Cake Boutique, en Las Palmas de Gran Canaria, ha lanzado una colección limitada de tartas inspiradas en algunos de los sabores más representativos del archipiélago.
La propuesta estará disponible únicamente hasta el próximo 31 de mayo y combina recetas artesanales con ingredientes ligados a la gastronomía canaria.
Sabores inspirados en Canarias
Entre las elaboraciones especiales destacan:
- Mousse de gofio con bienmesabe
- Mango y lima
- Cubanitos
- Quesillo canario con nata y base de almendras
Las tartas pueden encontrarse tanto en formato mini individual como en versiones de aproximadamente 600 gramos. Desde la propia pastelería recuerdan que las unidades son limitadas y recomiendas reservarlas con antelación para garantizar disponibilidad en los días previos al Día de Canarias.
Una pastelería artesanal en Gran Canaria
Ganache nació en Gran Canaria como un pequeño obrador artesanal y desde 2015 se ha consolidado como uno de los establecimientos especializados en repostería de la capital grancanaria. Su apuesta por las elaboraciones artesanales ha conquistado a los amantes del dulce y ha convertido al local en una parada obligatoria en Las Palmas de Gran Canaria.
Horario y ubicación
Ganache The Cake Boutique se ubica en la calle Ferreras, 5, local 3, en Las Palmas de Gran Canaria (junto a la zona de Las Canteras) Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que quienes lo han probado no han dudado en destacar la calidad de sus productos.
El local abre martes de 16:00 a 20:00 horas, mientras que de miércoles a domingos y festivos lo hace de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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