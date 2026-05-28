El pulso del Gobierno a Canarias retrasa la decisión sobre la suspensión de servicios públicos durante la visita del papa

La visita del papa a Canarias supondrá uno de los mayores desafíos de seguridad y coordinación institucional de los últimos años en el Archipiélago. Miles de fieles, autoridades civiles y religiosas, efectivos policiales y equipos de emergencia convergerán en un operativo diseñado para garantizar tanto la protección del pontífice como el normal desarrollo de los actos multitudinarios previstos en Gran Canaria y Tenerife.

A menos de dos semanas de la llegada del santo padre y con el reloj en contra, el dispositivo definitivo de movilidad y seguridad sigue siendo una incógnita. La Delegación del Gobierno debe solicitar oficialmente al Gobierno de Canarias la suspensión parcial de determinados servicios públicos durante los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente, coincidiendo el viaje del papa a las Islas. Sin embargo, este jueves por la tarde, esa petición formal todavía no se ha tramitado y el Ejecutivo autonómico no ha recibido ninguna petición oficial para poder dar la orden de suspender clases y citas sanitarias y judiciales. El retraso de la delegación del gobierno en tramitar la solicitud al gobierno regional, provoca el retraso en la ejecución de todo el dispositivo y las implicaciones que este tendrá en los servicios públicos del Archipiélago, y en la comunicación de como afectará todo esto a la ciudadanía.

Esa suspensión en caso de que se produzca, afectaría a sectores como Justicia, Educación, Sanidad y las empresas, que deberían apostar por el teletrabajo. A esta situación se suma, que todavía, no hay un plan de movilidad cerrado para Las Palmas de Gran Canaria, considerado clave para organizar bien el gran despliegue de seguridad previsto durante los actos con más afluencia de gente.

Cristobal Deniz, Anselmo Pestana y Carolina Darias en la Junta de Seguridad sobre la visita papal / LP/DLP

Pese a la falta de petición formal, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se ha aventurado este jueves tras la Junta de Seguridad sobre la visita papal, a confirmar que ya se han reprogramado consultas y citas no urgentes, manteniéndose únicamente la actividad prioritaria y aquellos tratamientos que no pueden aplazarse. "También se reforzarán los equipos médicos y los servicios de urgencias", ha explicado. Estas cancelaciones podrían provocar un nuevo incremento de las listas de espera sanitarias, sumándose a las consultas suspendidas durante la actual huelga de médicos.

"No se improvisa en movilidad"

Mientras las administraciones mantienen su pulso, la iglesia urge a definir cuanto antes el operativo. El obispo José Mazuelos confirma que la visita entra ya en su fase definitiva de organización, con las escaletas prácticamente cerradas y enviadas al Vaticano para su validación final. Mazuelos ha mostrado además su preocupación por la falta de definición del dispositivo de movilidad y tráfico, un aspecto que considera clave para garantizar la seguridad. "No se improvisa en movilidad ni en seguridad", ha advertido, reclamando que se hagan públicas cuanto antes las medidas previstas para reducir desplazamientos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

El prelado ha admitdo también que en las últimas semanas existió cierta inquietud por la tardanza del Vaticano en concretar el programa oficial de la visita, aunque insistió en que ahora corresponde a las instituciones canarias acelerar la comunicación de las medidas previstas para tranquilizar a la población y culminar un operativo de seguridad sin precedentes recientes en el Archipiélago.

Según explicó, este domingo llegará una avanzadilla de seguridad formada por cinco personas encargadas de inspeccionar los espacios donde se desarrollarán los actos, revisar la residencia prevista y coordinar los últimos detalles del protocolo. Entre los lugares que serán supervisados figuran Arguineguín y el estadio de Gran Canaria, que acogerá la eucaristía.

En esta línea, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también ha insistido en la necesidad de tomar decisiones urgentes sobre la movilidad durante la visita del papa, al considerar que es un factor clave para la seguridad en la isla."Se está tardando en tomar las decisiones", ha advertido Morales, que ha defendido reducir al máximo el tráfico y promover el teletrabajo tanto en la administración pública como en el sector privado para evitar desplazamientos masivos.