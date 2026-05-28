La reconversión de la agencia de la energía de Las Palmas de Gran Canaria, tres años a la espera

La reconversión de la Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) de Las Palmas de Gran Canaria en una empresa pública lleva tres años a la espera. Este organismo, dependiente del Ayuntamiento capitalino, iba a ser disuelto en el pasado mandato ante su escasa actividad desde que se fundara en 2007. Con el nuevo pacto de gobierno, liderado por Carolina Darias, el programa incluía crear una herramienta para impulsar el fomento de las energías renovables y promover así la eficiencia energética.

El consejo rector de la agencia aprobó de manera inicial su reconversión en una empresa municipal en diciembre de 2024. Desde entonces, la tramitación ha pasado por un largo periodo burocrático. Fuentes del área de Sostenibilidad, que dirige Gemma Martínez Soliño, reconocen que «está siendo un proceso largo y costoso». En cualquier caso, apuntan que se encuentran ya «en los últimos pasos» y están pendientes de la emisión de un informe por parte de la Intervención municipal que dé el visto bueno a la operación.

Nuevos estatutos

Cuentan ya con los nuevos estatutos redactados, en los que se han marcado como objetivo agilizar las políticas de transición energética en la ciudad. Además, tienen ya los informes preceptivos de los servicios jurídicos municipales, de Patrimonio y de Recursos Humanos. Este último es primordial para poder traspasar el personal de la ALGEa la nueva empresa. Según la web del Ayuntamiento, cuenta con una plantilla de cuatro personas, incluido el gerente, cuya plaza está vacante.

Desde la concejalía explican que, una vez cierren esta fase preceptiva», podrán trabajar en la constitución del nuevo ente. Este tendrá que pasar por Junta de Gobierno, Comisión de Pleno y Pleno. Fuentes de la concejalía afirman que «se han ido cumpliendo todos los trámites necesarios» para que pueda estar antes de final del mandato, al cual le resta un año, «nada justificaría que la reconversión de organismo autónomo a entidad pública empresarial no fuera una realidad próxima

Paneles solares

En la memoria que fue al consejo rector hace año y medio, marcan como primer y principal objetivo de la nueva empresa contar con «una significativa contribución al autoconsumo energético del Consistorio» capitalino. Para ello, tienen como objetivo alcanzar, como mínimo, un 50% de autoconsumo con paneles solares; red que permitirá hacer un ahorro anual estimado de 226.879 euros. El documento refleja que este porcentaje es el que asegura la viabilidad económica de la entidad.

El Ayuntamiento tendrá que hacer una inversión prevista de 3,66 millones de euros para poder crear esta red de energía fotovoltaica que dé sustento y sentido al nuevo ente empresarial. Según la memoria, hay al menos 72 cubiertas susceptibles de tener panales solares en el municipio entre distintas dependencias propiedad del Consistorio capitalino y de sus diferentes empresas públicas.

Comunidades energéticas

«Cuando firmamos el pacto, la energía nos parecía un área clave para el futuro de la ciudad y teníamos claro que necesitábamos dotarnos de una herramienta eficiente para llevar a cabo una revolución en las azoteas públicas», apunta Martínez Soliño, también «promover comunidades energéticas y sobre todo reducir la dependencia de las energías fósiles. Pero es que hoy, con el contexto geopolítico actual, esto es aún más necesario y urgente».

La oposición ha mostrado una postura contraria a este proceso. La portavoz del PP, Jimena Delgado, llegó a tildar la reconversión de «chiringuito». Y es que inicialmente la ALGE iba a ser disuelta. La entonces edila de Sostenibilidad, Belén Hidalgo, también de Podemos, anunció en marzo de 2022 esta decisión. El Ayuntamiento llegó a esta conclusión al no poder contratar personal, llevar sin gerente desde mayo de 2020 y la incapacidad para sacar adelante las políticas medioambientales para las que fue creada en tiempos de Jerónimo Saavedra.