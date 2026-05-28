El rincón de Las Palmas de Gran Canaria donde el bocadillo de pata sigue siendo un clásico para desayunar

Los bocadillos de pata son un clásico de la gastronomía canaria. Hay locales en la capital grancanaria que conservan la esencia desde el primer día y ofrecen a sus clientes una experiencia tradicional, en la que parece que el tiempo no haya pasado. Uno de esos lugares el Piscolabis Bar Correos, un establecimiento que ofrece su mítico bocadillo de pata desde primera hora y muchos de sus clientes los consideran una parada obligatoria en Las Palmas de Gran Canaria.

Un bocadillo de siempre

Uno de los detalles que caracteriza al establecimiento es la preparación de sus bocadillos cada mañana. La pata se corta al momento y los clientes pueden personalidad su bocadillo añadiéndole queso o alioli, entre otros ingredientes. Además, puedes encontrar la pata en su expositor y observar la calidad que tiene antes de disfrutarla.

La presentación de los bocadillos la culminan poniéndole en la parte superior un trozo de la corteza crujiente. Buscan conservar el estilo tradicional y ofrecen desde las típicas pulgas hasta opciones más contundentes para quienes busquen comenzar el día cargados de energía.

Trato cercano y acogedor

Sus clientes no solo reconocen la calidad del clásico bocadillo, sino que también ponen en valor la atención y el servicio cercano que ofrecen. Además, el establecimiento cuenta con la opción de encargar el producto y que sus clientes puedan disfrutar desde una pata entera o raciones al corte en sus casas, ofreciendo así la oportunidad de que preparen diferentes elaboraciones con el producto.

Horario y ubicación

Piscolabis Bar Correos se encuentra en la Avenida Primero de Mayo, 64, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de los bocadillos de pata que ofrece el local entre otras elaboraciones.

Abre de lunes a viernes en horario de 8:30 a 15:00 horas para ofrecer a sus clientes servicio de desayunos desde primera hora. Sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

El local apuesta por mantener una propuesta sencilla, pero su bocadillo de mata se ha convertido en el motivo por el que muchas personas lo visitan cada mañana.