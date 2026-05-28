Las Palmas de Gran Canaria adjudica el servicio de limpieza de playas por 15,8 millones de euros
Se prevé un aumento de turnos y frecuencias para adaptar la limpieza a las necesidades actuales, reforzando también los recursos humanos y la maquinaria
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este jueves la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza, higienización y conservación esencial de las playas, paseos, litoral y aseos públicos del municipio. La prestación se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Medio Ambiente, S.A.U. y FCC Equal CEE Canarias, S.L.U. por un importe total de 15.881.357,60 euros para los próximos cuatro años.
La inversión municipal prevista asciende a 3.970.339,40 euros anuales, lo que supone un incremento del 65% respecto al coste del contrato actual, según la información trasladada por el Consistorio. El acuerdo incorpora, además, una renovación de los medios materiales vinculados al servicio y un refuerzo de los recursos humanos.
Más maquinaria, turnos y frecuencias
El nuevo marco contractual contempla una renovación integral de la maquinaria y de los medios técnicos destinados a las tareas de limpieza e higienización, junto a un incremento de las frecuencias de actuación. También se prevé un aumento de los turnos de trabajo y del personal adscrito a la prestación, con el objetivo de adaptar el servicio a las necesidades actuales del litoral de la ciudad.
El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, indicó que el contrato busca modernizar la gestión del litoral y adecuarla al mayor uso ciudadano, turístico y deportivo de los espacios costeros. En esa misma línea, el Ayuntamiento subrayó el esfuerzo inversor asociado a la nueva adjudicación.
Limpiezas periódicas
Una de las principales novedades del contrato es la incorporación, por primera vez, de trabajos planificados y periódicos de limpieza y conservación en laderas, acantilados y entornos naturales del litoral. Se trata de áreas que hasta ahora no contaban con una cobertura continua dentro del servicio.
El contrato incluye también dispositivos específicos vinculados a grandes eventos que se celebran en la costa capitalina, como el Entierro de la Sardina, la Noche de San Juan o el Chapuzón de las fiestas de La Naval. Estas actuaciones se integran en la planificación del servicio para reforzar la respuesta en momentos de alta concentración de personas.
Refuerzo en Las Canteras y el resto de playas
El Ayuntamiento prevé reforzar las labores de higienización, tanto preventivas como de respuesta inmediata, en las zonas de mayor afluencia peatonal, especialmente en el paseo de Las Canteras, así como en los entornos del resto de playas del municipio: La Laja, Las Alcaravaneras, El Confital, San Cristóbal y Bocabarranco.
La adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno permitirá formalizar el contrato una vez transcurra el plazo legal de quince días hábiles desde la remisión de la notificación a las empresas licitadoras, siempre que no se presente recurso.
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