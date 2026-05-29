"¿Me acaba de amenazar?": el rescate a Plus Ultra y las próximas elecciones se cuelan en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias y Jimena Delgado protagonizaron un bronco rifirrafe en el Pleno. En el contexto del debate sobre la ejecución presupuestaria la portavoz del PP aseguró que los argumento del gobierno municipal eran los de un «discurso de despedida» porque previó que en las próximas elecciones de 2027, el actual tripartito dejará el poder. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria respondió a la concejala del partido de la oposición con el clásico ‘y tú más’ de la confrontación política al expresar que la despedida quizás fuera la suya porque el PP ya estaba en busca de otro candidato para afrontar los comicios.

«Le agradezco que se preocupe por mi futuro», manifestó Delgado, que le propuso a la regidora que atendiera a otros asuntos como su presente legado, que en su punto de vista, no deja una buena huella en la ciudad. «Es la página más negra de la historia», insistió. La política nacional también se coló en la discusión, ya que la concejala puso sobre la mesa otros asuntos que le parecieron «más preocupantes» como la presencia de Darias en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

«¿Usted me acaba de amenazar?», le preguntó directamente la alcaldesa durante su intervención. Darias lamentó que el PP busca destruir su credibilidad a través de la apertura de diligencias judiciales: « No han intentado más que denunciarme a Fiscalía incluso por no recoger un documento, si quiere anunciarme algo dígamelo, pero creo que ya está bien de este juego».