El arte canario encuentra su escaparate en Las Arenas

El arte volvió a ocupar un lugar protagonista en el Centro Comercial Las Arenas con la celebración del XXVI Concurso de Pintura Canaria, una edición especialmente significativa por la alta participación registrada, la calidad de las obras presentadas y la incorporación, por primera vez, de una categoría infantil, una de las grandes novedades de este año.

Tras 26 ediciones, este concurso continúa consolidándose como una iniciativa cultural de referencia en Gran Canaria, manteniendo intacta la esencia con la que nació de dar visibilidad al arte canario, apoyar a los creadores locales y promover la pintura como una forma de expresión estrechamente ligada a nuestra tierra.

La exposición reunió un total de 60 cuadros seleccionados dentro de la categoría adulta y 26 obras correspondientes a la modalidad infantil, que pudieron visitarse durante el mes de mayo en el Doble Mall de la Planta Baja del Centro Comercial Las Arenas, un espacio integrado en uno de los recorridos más transitados del centro, que se transformó durante semanas en una galería abierta al público, cercana y accesible, donde miles de visitantes pudieron descubrir distintas miradas artísticas inspiradas en Canarias.

Paisajes volcánicos, marinas, rincones urbanos, escenas costumbristas, retratos, abstracciones y referencias simbólicas al archipiélago convivieron en una muestra marcada por la diversidad de estilos, edades y sensibilidades. Algunas piezas apostaban por una visión más tradicional de las Islas, mientras otras proponían lecturas más contemporáneas y personales, reflejando la riqueza creativa que existe actualmente dentro del panorama artístico canario.

Uno de los grandes valores del Concurso de Pintura Canaria de Las Arenas es su carácter abierto. Más allá de la propia competición, el certamen busca ofrecer a los artistas un escaparate real de visibilidad, acercando sus obras a un público amplio y diverso. Durante la exposición, numerosos visitantes se interesaron por los cuadros expuestos, preguntando por sus autores, por la posibilidad de adquirir alguna de las piezas o incluso por contactar directamente con los creadores.

El arte canario encuentra su escaparate en Las Arenas / LP/DLP

En este sentido, Las Arenas actúa también como nexo entre artistas y potenciales compradores, generando nuevas oportunidades y favoreciendo una conexión directa entre el arte y la ciudadanía.

Esta capacidad para acercar la cultura al día a día es una de las claves que ha permitido que el concurso continúe creciendo tras más de dos décadas de trayectoria. Frente al formato más tradicional de museo o sala expositiva, la muestra se integra de forma natural en la actividad cotidiana del centro comercial, permitiendo que el arte aparezca también en lugares inesperados y forme parte del recorrido habitual de miles de personas.

El arte canario encuentra su escaparate en Las Arenas / LP/DLP

La incorporación de la categoría infantil aportó además una dimensión especialmente emotiva a esta edición. Las obras seleccionadas dentro de esta nueva modalidad permitieron descubrir una mirada fresca, espontánea y llena de imaginación sobre Canarias. Con esta apertura a los más pequeños, el concurso refuerza también la continuidad generacional del talento artístico, invitando a niños y niñas a expresarse a través de la pintura y a formar parte de una iniciativa cultural con una larga trayectoria en la ciudad.

La ceremonia de entrega de premios reunió en el propio Centro Comercial Las Arenas a participantes, familiares, artistas y ganadores de ambas categorías. En la modalidad adulta se repartieron 3.000 euros en premios, mientras que la categoría infantil contó con 350 euros en vales para canjear en Juguettos Las Arenas, reforzando también la implicación de los operadores del centro en una acción que conecta cultura, participación y comunidad.

Con esta edición, Las Arenas reafirma su vínculo con la cultura y con la creación local, consolidando el Concurso de Pintura Canaria como una cita ya reconocible para artistas consolidados, aficionados, nuevos talentos y familias de toda Canarias.

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Más información sobre la exposición y el concurso: https://cclasarenas.com/llega-a-las-arenas-la-exposicion-xxvi-de-pintura-canaria/