Alerta ambiental
Avispas velutinas a la puerta del Instituto Isabel de España en Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno canario ha retirado un primer nido y ha localizado otro en una farola, requiriendo material especializado y un experto para su eliminación
Las Palmas de Gran Canaria
Un enjambre de avispas velutinas ha sido localizado en una farola, a la puerta del IES Isabel de España, en la avenida de Tomás Morales (Las Palmas de Gran Canaria), un centro de 800 alumnos.
El Gobierno canario se encarga del control de esta especie invasora y se han puesto una especie de cebos para comprobar por dónde andan y cómo se mueven.
Ya se ha retirado un primer nido y se analizó la especie, pero se ha localizado un segundo en la farola. Para quitarlo es necesario disponer de unos EPIS especiales que vienen de la Península y vendrá un especialista de Mallorca. En principio, si no se las molesta no atacan, dicen desde el Gobierno.
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