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El imponente MSC Pisa sorprende a su llegada al Puerto de Las Palmas

El buque de carga, de 335 metros de eslora, entró este viernes en la capital grancanaria procedente de Portugal

El impresionante buque de carga MSC Pisa llega al Puerto de Las Palmas

El impresionante buque de carga MSC Pisa llega al Puerto de Las Palmas

H.R.F

Héctor Rosales

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El MSC Pisa no pasó desapercibido este viernes en el Puerto de Las Palmas. El buque de carga llamó la atención por sus dimensiones durante su entrada en la capital grancanaria, donde llegó sobre las 10.30 horas procedente de Sines, Portugal.

El barco pertenece a la naviera MSC, fue construido en 2025 y navega bajo bandera de Liberia. Tiene 335 metros de eslora, 46 metros de manga y capacidad para alrededor de 11.400 TEU, la unidad utilizada en el sector para medir la carga de este tipo de buques.

Pese a su tamaño, el MSC Pisa no figura entre los mayores portacontenedores del mundo. Aun así, se trata de una de las incorporaciones recientes de MSC y forma parte de una serie de diez buques gemelos de 11.400 TEU que la naviera prevé sumar a su flota hasta 2026.

¿Cómo se compara con los mayores del mundo?

Una referencia para medir su tamaño es el MSC Irina, considerado uno de los mayores portacontenedores del mundo. Alcanza los 399,99 metros de eslora, 61,3 metros de manga y una capacidad de 24.346 TEU.

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El MSC Pisa es, por tanto, un barco de gran porte, aunque queda por debajo de los gigantes que lideran el transporte mundial de contenedores.

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