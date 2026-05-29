El local de Las Palmas de Gran Canaria que muchos consideran el mejor kebab de la isla: elaboran su propio pan y salsas

En Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en el barrio de Siete Palmas, se encuentra Buen Rollo Kebab House, un establecimiento que se ha convertido en un imprescindible para los amantes de este plato. Hay quienes los consideran uno de los mejores lugares para disfrutar de un kebab en la isla de Gran Canaria.

La creadora de contenido @taniapyetku ha visitado recientemente el local y no ha dudado en compartir la experiencia gastronómica y animar a sus seguidores a disfrutar de estas elaboraciones. "Dicen que este es el mejor kebab de toda Gran Canaria y no me extraña", afirma tras disfrutar de la propuesta del establecimiento.

Productos elaborados artesanalmente

Uno de los puntos que marca la diferencia frente a sus competidores es que apuesta por la elaboración artesanal de gran parte de sus productos. Según explica la creadora de contenido, "elaboran ellos mismos las masas de sus panes, los entrantes y todas las salsas, además de utilizar ingredientes frescos cada día".

Además, llevan dos décadas de experiencia, algo que explica la fidelidad de sus clientes y que lo ha convertido en una parada obligatoria en la capital grancanaria.

Diferentes propuestas

La carta gira alrededor de los clásicos kebabs, que pueden pedirse en pan de pita o en formato dürum, con carne de pollo, ternera o mixta. Entre sus propuestas más destacadas aparecen las papas sazonadas, el falafel acompañado de hummus y los börek, unos rollitos fritos cuya masa se prepara artesanalmente y se cocina al momento.

"Puedes pedirlo de ternera, pollo o mixto y acompañarlo con sus famosas papas sazonadas, falafel crujiente con hummus o börek de distintos rellenos", comenta.

Más allá de los kebabs, el establecimiento también ofrece pizzas elaboradas por ellos mismos. Una de las que más llama la atención es la King kebab, que combina tomate, mozzarella, cebolla, aceitunas, queso feta, carne de kebab y salga yogur.

En su carta también incluyen alternativas vegetarianas como el kebab elaborado con vegetales, atún, huevo, queso feta y salsa a elegir o hummus.

Dónde y cuándo se pueden disfrutar

Ubicado en la Avenida Pintor Felo Monzón, 23, el local de Las Palmas de Gran Canaria ha conseguido una valoración de 4,6 estrellas en Google. Diferentes experiencias que reflejan la satisfacción de quienes han probado sus productos y destacan tanto la calidad como el servicio que ofrecen.

Abre de miércoles a domingo para ofrecer servicio de almuerzos y cenas de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.