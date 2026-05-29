Nur se despide de Tomás Morales con liquidación total y chollos desde 2 euros
La tienda mítica de Las Palmas de Gran Canaria echa el cierre tras una década dedicada a la moda étnica, la decoración y el misticismo
Un rincón singular de Las Palmas de Gran Canaria apura sus últimas horas. La tienda Nur, ubicada en el Paseo de Tomás Morales, ha iniciado su liquidación por cierre definitivo tras más de diez años convertida en un pequeño templo de la moda étnica, la decoración oriental y los objetos vinculados al bienestar y el misticismo.
El cartel de cierre por liquidación ya luce en su escaparate y en los últimos días han sido muchos los clientes que se han acercado al local para hacerse con alguna de sus piezas más reconocibles. Budas, lámparas, minerales, inciensos, bolsos, pulseras, figuras, mobiliario y artículos de decoración forman parte de un catálogo que se vende ahora con precios reducidos y promociones especiales.
Durante una visita reciente a la tienda se podían encontrar cuadros de madera a 5 euros, cajas de cerámica a 2 euros, cuencos a 10 euros con el stick incluido, bolsas indias, lámparas, colonias y pulseras rebajadas. También destacan las ofertas en figuras de Ganesha y otras piezas decorativas, con precios que bajan hasta los 30 euros e incluso 20 euros en algunos casos.
Entre los artículos más llamativos de la liquidación figuran las máscaras gigantes de Buda, que se venden por 20 euros, además de muebles, tapices y parte del propio material del establecimiento. Para los productos de menor tamaño, como bisutería, minerales, amuletos o pequeños detalles de decoración, la tienda ha activado una promoción de 4x3, por la que el cliente se lleva cuatro artículos y paga solo tres.
Un cierre con sabor a despedida
Nur no ha sido una tienda más en Tomás Morales. Su escaparate, cargado de colores, figuras, aromas y piezas traídas de otras culturas, se convirtió durante años en una parada casi obligada para quienes paseaban por la zona. Moda étnica, decoración para el hogar, lámparas de sal, incienso, palo santo, cuencos tibetanos y objetos de inspiración oriental dieron forma a una propuesta comercial muy reconocible en la capital grancanaria.
El cierre no responde a una falta de clientela ni a una caída de la demanda, sino a un cambio patrimonial vinculado a la venta del local. Por ahora, no está prevista la reapertura de Nur en otro emplazamiento, una noticia que ha dejado un sentimiento agridulce entre sus clientes habituales.
La liquidación se mantendrá hasta fin de existencias, aunque los productos más buscados y las piezas únicas están saliendo con rapidez.
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