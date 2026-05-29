"El orgullo de ser canario": el parque Santa Catalina calienta motores por el Día de Canarias

Música, papagüevos, artesanías y productos típicos son algunos de los ingredientes con los que arranca un largo fin de semana de actos con motivo del Día de Canarias.

El pasacalles organizado por la Asociación de Comerciantes de Santa Catalina bajo el lema 'Santa Catalina Vive', salió la tarde de este viernes de la calle Tomás Miller y enfiló Luis Morote hasta llegar al parque Santa Catalina, para la grata sorpresa de turistas y paseantes, algunos de ellos, ataviados ya con la vestimenta típica canaria.

La banda Atlántico Sound desfilaba por primera vez y lo hacían entre la emoción y el orgullo. "Estamos muy orgullosos de que nuestra primera salida sea en este acto", destacaba Juan Manuel Rodríguez, uno de sus responsables, que resaltaba que el Día de Canarias, "es identidad y pertenencia".

Delante de ellos, los papagüevos de Guanarteme animaban sumarse al pasacalles. Las familias bailaban al ritmo de la música. Alicia Jiménez y su hija Siena acudieron ataviadas. "La niña celebró el Día de Canarias por la mañana en el colegio y desde esa hora seguimos vestidas para disfrutar al máximo este día", comentaba. Un día que pretendía contagiar canariedad y alegría horas previas a la celebración de su día grande.

Enyesque pa'l jilorio

La presidenta de los comerciantes, Angélica Rodríguez, destacó que el objetivo de organizar este pasacalles es celebrar "el orgullo de ser canario" y promocionar el comercio local. "Estos tres días suponen un llamamiento a la ciudadanía para apoyar al comercio y celebrar sus raíces".

La zona cuenta con más de 350 comerciantes que viven actos como este como un "revulsivo" para la dinamización de la zona. En el corazón del parque Santa Catalina, la asociación ha instalado una zona de alimentación y carpas de moda, artesanía y joyerías donde comprar tiene premio.

"A partir de 10 euros, los clientes participan en la iniciativa enyesque pa'l jilorio, por el que podrán disfrutar este sábado de pata asada y papas arrugadas con mojo y el domingo de queso y pan bizcochado", explicó Rodríguez.