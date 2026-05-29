El Puerto de Las Palmas reunirá a más de 2.000 profesionales y 200 navieras del sector de cruceros en la Seatrade Med

Más de 2.000 profesionales y 200 navieras participarán en la Seatrade Cruise Med que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre en el Puerto de Las Palmas, el principal encuentro profesional de la industria de cruceros del Mediterráneo. La cita se celebrará en la nueva terminal Las Palmas Cruise Port, situada en el Muelle Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, y prevé reunir a navieras, operadores, destinos turísticos y empresas de servicios vinculadas al sector marítimo.

La organización prevé la asistencia de más de 2.000 profesionales del sector, la participación de más de 180 expositores internacionales y la presencia de más de 200 representantes de compañías de cruceros procedentes de cerca de un centenar de países. Además del impacto promocional, la celebración del evento apunta a un retorno económico para la isla, con efectos en actividades asociadas al turismo, la restauración, el comercio y servicios especializados, y con potencial repercusión en pequeñas y medianas empresas locales.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, que se halla inmersa en los preparativos, destaca que esta feria situará a Gran Canaria como punto de encuentro para el debate y la actividad comercial relacionada con el turismo de cruceros en el ámbito mediterráneo y atlántico, y servirá para mostrar la conectividad del puerto y su papel como enlace entre Europa, África y América, además de impulsar reuniones empresariales y foros técnicos.

Récord de cruceristas en 2025

La celebración de la Seatrade Cruise Med coincide con un contexto de crecimiento del turismo de cruceros en la provincia. La Autoridad Portuaria de Las Palmas cerró 2025 con un récord histórico al superar por primera vez los 2.000.000 de cruceristas, hasta alcanzar los 2.089.042 pasajeros de crucero. En conjunto, el tráfico general de pasajeros en los cinco puertos de la provincia ascendió a 3.622.329 viajeros.

El barco 'Nicko Cruises', uno de los cruceros que atracó en el Muelle Santa Catalina en abril. / Andrés Cruz

Además, el conjunto de puertos de Las Palmas se colocó a la cabeza del sistema portuario español en relación con el número de cruceros con 916 atraques, frente a los 894 registrados en Barcelona, consolidando el liderazgo canario en un contexto de estancamiento en el resto de los grandes puertos del país.

El incremento del número de buques y pasajeros marca un máximo histórico para el Puerto de Las Palmas, que impulsa este aumento del tráfico de turismo marítimo. El crecimiento del tráfico de cruceros contrasta con la evolución de otros enclaves nacionales, donde el sector avanzó a menor ritmo o incluso registró descensos.

Tendencia al alza como puerto base

Estas cifras, siempre según la Autoridad Portuaria, consolidan la tendencia al alza del sector y refuerzan el papel de Gran Canaria como enclave para nuevas rutas y operaciones de puerto base, en un escenario en el que la conectividad marítima y aérea se considera un factor clave para el crecimiento de la actividad.

Prueba de ello es la tendencia al alza de la decisión de las navieras por utilizar el Puerto de Las Palmas como puerto base. Mientras que en años anteriores estas escalas suponían entre el 30 y el 35% del total, las previsiones iniciales para la próxima temporada -entre octubre de 2026 y abril de 2027- contempla que un 61% de los barcos realizarán los embarques y desembarques en el recinto de Las Palmas de Gran Canaria.

La nueva terminal del Muelle Santa Catalina

Uno de los ejes del encuentro será la nueva terminal de cruceros Las Palmas Cruise Port, gestionada por Las Palmas Cruise Port, perteneciente a Global Ports Holding. La infraestructura cuenta con una superficie aproximada de 14.000 metros cuadrados, distribuida en dos plantas, y está diseñada para operar hasta cuatro buques de forma simultánea.

El proyecto forma parte del proceso de renovación de las terminales de cruceros de la provincia, con una inversión superior a 40 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados. La terminal será el espacio principal de la feria y, durante las dos jornadas, albergará exposiciones comerciales, conferencias técnicas y encuentros profesionales.

Asistencia prevista e impacto económico

La Autoridad Portuaria asegura que en destinos como Venecia, Marsella, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife o Málaga se experimentó una evolución del tráfico tras albergar ediciones previas de la Seatrade Cruise Med.

La elección del Puerto de Las Palmas como sede de la edición de 2026 se presenta como un reconocimiento a su proceso de modernización y a la capacidad de la isla para acoger encuentros internacionales vinculados a la economía azul y al turismo marítimo. La feria cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Las Palmas Cruise Port, además de patrocinadores y entidades colaboradoras vinculadas al ámbito marítimo-portuario, la logística y la conectividad.