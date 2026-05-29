Urbanismo y Promoción lastran el plazo medio de pago a proveedores en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce incumplimientos en las cuentas de las empresas municipales. El informe definitivo de la Intervención General relativo a las auditorías de las cuentas en las sociedades municipales ha expuesto los problemas existentes en Sociedad de Promoción y Geursa, que acumulan retrasos en los pagos a los proveedores y guardan deudas millonarias en sus cajones. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, detalló que han inyectado una nueva partida presupuestaria de más de cuatro millones de euros para pagar las deudas de Promoción, y está previsto que hagan lo mismo con la empresa de urbanismo, con una partida de tres millones.

En concreto, la sociedad que gestiona el Carnaval y la cultural en la ciudad tarda una media de 70 días para pagar a las empresas que contratan para llevar a cabo los servicios. La peor radiografía es la de Geursa, que tarda 90 días de media en el pago a sus proveedores. Para comparar los plazos, el Ayuntamiento capitalino hace las tramitaciones en 15 días y el límite legal es de 30 días.

«Es el informe más revelador y tiene más capítulos de terror que un libro de Stephen King», advirtió el concejal del PP, Ignacio Guerra de la Torre. El edil desgranó que casi 35 millones de euros fueron gastados a través de la revisión de oficio, es decir, un procedimiento por el que se pueden llevar a cabo contratos verbales, que no necesitan pasar por el filtro del concurso público. Spínola avanzó que trabajarán en la creación de un plan de acción para corregir los incumplimientos. «Reconocemos la situación, hemos estado muy atentos a las recomendaciones de los informes», destacó el edil.

Ejecución presupuestaria

Asimismo, el edil, admitió que la ejecución presupuestaria es «baja y mejorable». En el primer trimestre del año, el Ayuntamiento capitalino ejecutó tan solo el 10% de su presupuesto. Spínola explicó que el retraso en la aprobación del Presupuesto municipal de 2026 provocó la paralización de la ejecución de fondos. La oposición criticó que la ciudad afronta problemas de limpieza, vías y obras o parques y jardines que, según observaron, pueden ser solucionados con más inversión, mientras el Consistorio no utiliza el dinero que tiene en el banco.

Por otra parte, la ciudad aprobó la modificación de crédito por una partida de 2.042.957,14 euros para pagar a Emalsa por los servicios de depuración. El concejal de Hacienda adelantó que de esta deuda quedan nueve millones por pagar para extinguirla completamente. La deuda corresponde a los meses de agosto a noviembre de 2025, y el pago había quedado pendiente como consecuencia del volumen de trabajo de fiscalización asociado al cierre del ejercicio anterior. «A partir de 2014 no se pagó la actualización de la tasa de depuración, y al llegar nosotros en 2023, nos encontramos que debíamos decenas de millones que este gobierno está poniendo al día con el desaguisado que ustedes crearon», afeó Spínola al PP.