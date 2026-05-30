De aparcamiento a parque urbano: el cambio que ya se nota en el Puerto de Las Palmas

El avance de las obras permite vislumbrar ya la transformación de la explanada del antiguo aparcamiento de Sagulpa junto al Acuario Poema del Mar y el Muelle Sanapú en la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas.

Tras las demoliciones y la nivelación del suelo que marcaron el inicio de los trabajos, la empresa encargada de construir esta primera etapa del espacio verde con el que se pretende suavizar la conexión entre el puerto y la ciudad ha trasplantado las palmeras que existían en esta zona en su ubicación definitiva dentro del recinto.

Además, se ha terminado de soterrar las canalizaciones del alumbrado y el sistema de riego inteligente, y se está trabajando en el picado de la zona de asfaltado y hormigón para proceder a la plantación del césped y las plantas contempladas en el proyecto.

Vegetación de bajo consumo hídrico

En esta parcela de 11.528,85 metros cuadrados, la vegetación será uno de los elementos protagonistas. Una vez culminada esta fase habrá 134 ejemplares entre árboles, palmeras, palmas, pandanos, Callistemon citrinus y Acalypha wikesiana, todas especies de bajo consumo hídrico adaptadas al clima de la ciudad. La Autoridad Portuaria apuesta así por un espacio verde sostenible que permita generar sombra, mejorar la calidad del aire y crear un entorno más amable para la ciudadanía. Además, las zonas naturales contarán con suelos permeables que facilitarán el aprovechamiento del agua de lluvia y evitarán la formación de charcos.

Obras de la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas / José Pérez Curbelo

Zonas de descanso, juegos y deporte

La institución del Puerto explica que Asfaltos Jaén, la compañía que ejecuta los trabajos por 1.023.662,54 euros, espera la próxima llegada del mobiliario urbano que se instalará en los distintos espacios que contempla esta primera fase, como las áreas de descanso, de juegos infantiles o deportivas que estarán unidas por senderos peatonales.

Nuevas fases y cambios viarios

La jefa de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Antonia Bordón, asegura que ya se está trabajando en los proyectos de las siguientes fases, que tendrán que remitirse al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que emita los informes correspondientes antes de que puedan desarrollarse. También requerirá la validación del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno canario, puesto que conllevará importantes cambios urbanísticos y viarios para conectar mejor la zona portuaria con la urbana que afectará a la GC-1 y al sistema viario metropolitano.

En ese sentido, la presidenta de la institución, Beatriz Calzada, ha planteado la reconfiguración de la Avenida de Los Consignatarios y la creación de una nueva rotonda de acceso, entre otras medidas.

Un parque de 25.000 metros cuadrados hasta Santa Catalina

El futuro parque urbano ocupará finalmente 25.000 metros cuadrados entre la rotonda del recién inaugurado monumento La Gaviota y Santa Catalina, incluyendo la zona intermedia de la plaza de Canarias, para que se convierta en un espacio abierto a la ciudad.

Uno de los principales escollos para su desarrollo, el traslado de las naves humanitarias, ha empezado a salvarse después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entregara en marzo el proyecto básico para la construcción del nuevo Centro de Cooperación con África de Cruz Roja en el interior de la Zona Franca del Puerto de la Luz, dando cumplimiento al acuerdo adoptado con la Autoridad Portuaria. También tendrá que ser reubicado el Programa Mundial de Alimentos.

El Puerto aleja los tráficos más pesados

Mientras se despejan los obstáculos y se avanza en la ejecución del parque urbano, el Puerto sigue suavizando los espacios para «reforzar esa apertura hacia la ciudad», apunta Antonia Bordón, que explica que se está trabajando para trasladar los tráficos y servicios más pesados para alejarlos en la medida de lo posible de los núcleos urbanos.