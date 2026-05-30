Gastronomía
Un plan con mucho queso y la actuación de Yanely Hernández: Tamaraceite celebra este domingo la feria El Sabor del Queso
El barrio de Tamaraceite en Las Palmas de Gran Canaria celebra este domingo 31 de mayo una feria dedicada al producto local, la tradición ganadera y la cultura popular
El barrio de Tamaraceite acoge este domingo 31 de mayo la feria ‘El Sabor del Queso en Tamaraceite y Tradición 2026’, una jornada gastronómica dedicada al producto local, la tradición ganadera y la cultura popular. El encuentro se desarrollará en las inmediaciones de la plaza Ceferino Hernández, en Las Palmas de Gran Canaria, y coincide con el fin de semana de celebración del Día de Canarias.
La cita está organizada por la Concejalía de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y la Asociación Cultural Recreativa La Mayordomía de Tamaraceite. La programación arrancará con una apertura institucional a las 11:00 horas, a cargo de la concejala del Distrito, Esther Martín, acompañada por el grupo Amigos de la Orden del Cachorro.
Muestra ganadera y degustación
Tras el acto inaugural, el recinto acogerá una muestra ganadera, además de talleres tradicionales y una degustación de quesos procedentes de las ganaderías invitadas. En esta edición participan siete queserías, que ofrecerán una representación del sector quesero presente en el evento.
A las 12:00 horas está prevista la misa canaria en la parroquia de San Antonio Abad, incluida en el programa de actividades vinculadas a la tradición local. La parte musical continuará a partir de las 13:30 horas, con las actuaciones de los grupos folclóricos Aythami, Cruz del Ovejero y Rayco.
Concurso de cata y cierre con humor
Por la tarde, desde las 15:00 horas, se celebrarán juegos tradicionales y el concurso de cata de queso, una de las propuestas con mayor participación dentro de la feria. La programación concluirá a las 16:00 horas con una actuación cómica a cargo de Yanely Hernández.
Durante toda la jornada, el espacio contará también con puestos de artesanía, que completarán la oferta y refuerzan el carácter del encuentro como punto de reunión entre tradición, producto local y tejido cultural del distrito.
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