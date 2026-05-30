Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premio Canarias 2026Descenso CB Gran CanariaConductor drogado provoca grave accidentePresidente de la UDLP socorre al GrancaCarolina Darias y Jimena DelgadoTiendas abiertas el Día de CanariasBonoloto deja un premio en Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

Gastronomía

Un plan con mucho queso y la actuación de Yanely Hernández: Tamaraceite celebra este domingo la feria El Sabor del Queso

El barrio de Tamaraceite en Las Palmas de Gran Canaria celebra este domingo 31 de mayo una feria dedicada al producto local, la tradición ganadera y la cultura popular

Cuñas de queso en una imagen de archivo; en la miniatura, la humorista Yanely Hernández

Cuñas de queso en una imagen de archivo; en la miniatura, la humorista Yanely Hernández / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de Tamaraceite acoge este domingo 31 de mayo la feria ‘El Sabor del Queso en Tamaraceite y Tradición 2026’, una jornada gastronómica dedicada al producto local, la tradición ganadera y la cultura popular. El encuentro se desarrollará en las inmediaciones de la plaza Ceferino Hernández, en Las Palmas de Gran Canaria, y coincide con el fin de semana de celebración del Día de Canarias.

La cita está organizada por la Concejalía de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y la Asociación Cultural Recreativa La Mayordomía de Tamaraceite. La programación arrancará con una apertura institucional a las 11:00 horas, a cargo de la concejala del Distrito, Esther Martín, acompañada por el grupo Amigos de la Orden del Cachorro.

Cartel de la feria El Sabor del Queso, en Tamaraceite

Cartel de la feria El Sabor del Queso, en Tamaraceite / LP/DLP

Muestra ganadera y degustación

Tras el acto inaugural, el recinto acogerá una muestra ganadera, además de talleres tradicionales y una degustación de quesos procedentes de las ganaderías invitadas. En esta edición participan siete queserías, que ofrecerán una representación del sector quesero presente en el evento.

A las 12:00 horas está prevista la misa canaria en la parroquia de San Antonio Abad, incluida en el programa de actividades vinculadas a la tradición local. La parte musical continuará a partir de las 13:30 horas, con las actuaciones de los grupos folclóricos Aythami, Cruz del Ovejero y Rayco.

Concurso de cata y cierre con humor

Por la tarde, desde las 15:00 horas, se celebrarán juegos tradicionales y el concurso de cata de queso, una de las propuestas con mayor participación dentro de la feria. La programación concluirá a las 16:00 horas con una actuación cómica a cargo de Yanely Hernández.

Noticias relacionadas y más

Durante toda la jornada, el espacio contará también con puestos de artesanía, que completarán la oferta y refuerzan el carácter del encuentro como punto de reunión entre tradición, producto local y tejido cultural del distrito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  4. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  5. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  6. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  7. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
  8. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos

Un plan con mucho queso y la actuación de Yanely Hernández: Tamaraceite celebra este domingo la feria El Sabor del Queso

Más guaguas hacia el Campus de Tafira del 2 al 5 de junio: estas son las líneas reforzadas por los exámenes de la PAU

Más guaguas hacia el Campus de Tafira del 2 al 5 de junio: estas son las líneas reforzadas por los exámenes de la PAU

De aparcamiento a parque urbano: el cambio que ya se nota en el Puerto de Las Palmas

De aparcamiento a parque urbano: el cambio que ya se nota en el Puerto de Las Palmas

La endocrinología, aliada clave para entender y tratar la obesidad en HPS

La endocrinología, aliada clave para entender y tratar la obesidad en HPS

El paseo romero del Club Victoria pone música y color al Día de Canarias

El paseo romero del Club Victoria pone música y color al Día de Canarias

Sionita, el bazar de La Naval que recupera el alma de las tiendas de barrio de Las Palmas de Gran Canaria

Sionita, el bazar de La Naval que recupera el alma de las tiendas de barrio de Las Palmas de Gran Canaria

Urbanismo y Promoción lastran el plazo medio de pago a proveedores en Las Palmas de Gran Canaria

Urbanismo y Promoción lastran el plazo medio de pago a proveedores en Las Palmas de Gran Canaria

Mesa y López se convierte en el gran lienzo urbano Gran Canaria con el XXX Concurso de Pintura Rápida

Mesa y López se convierte en el gran lienzo urbano Gran Canaria con el XXX Concurso de Pintura Rápida
Tracking Pixel Contents