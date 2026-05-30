Un plan con mucho queso y la actuación de Yanely Hernández: Tamaraceite celebra este domingo la feria El Sabor del Queso

El barrio de Tamaraceite acoge este domingo 31 de mayo la feria ‘El Sabor del Queso en Tamaraceite y Tradición 2026’, una jornada gastronómica dedicada al producto local, la tradición ganadera y la cultura popular. El encuentro se desarrollará en las inmediaciones de la plaza Ceferino Hernández, en Las Palmas de Gran Canaria, y coincide con el fin de semana de celebración del Día de Canarias.

La cita está organizada por la Concejalía de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y la Asociación Cultural Recreativa La Mayordomía de Tamaraceite. La programación arrancará con una apertura institucional a las 11:00 horas, a cargo de la concejala del Distrito, Esther Martín, acompañada por el grupo Amigos de la Orden del Cachorro.

Cartel de la feria El Sabor del Queso, en Tamaraceite / LP/DLP

Muestra ganadera y degustación

Tras el acto inaugural, el recinto acogerá una muestra ganadera, además de talleres tradicionales y una degustación de quesos procedentes de las ganaderías invitadas. En esta edición participan siete queserías, que ofrecerán una representación del sector quesero presente en el evento.

A las 12:00 horas está prevista la misa canaria en la parroquia de San Antonio Abad, incluida en el programa de actividades vinculadas a la tradición local. La parte musical continuará a partir de las 13:30 horas, con las actuaciones de los grupos folclóricos Aythami, Cruz del Ovejero y Rayco.

Concurso de cata y cierre con humor

Por la tarde, desde las 15:00 horas, se celebrarán juegos tradicionales y el concurso de cata de queso, una de las propuestas con mayor participación dentro de la feria. La programación concluirá a las 16:00 horas con una actuación cómica a cargo de Yanely Hernández.

Durante toda la jornada, el espacio contará también con puestos de artesanía, que completarán la oferta y refuerzan el carácter del encuentro como punto de reunión entre tradición, producto local y tejido cultural del distrito.