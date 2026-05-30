Más guaguas hacia el Campus de Tafira del 2 al 5 de junio: estas son las líneas reforzadas por los exámenes de la PAU

Guaguas Municipales reforzará los próximos 2, 3, 4 y 5 de junio las líneas regulares 25, 26 y 48, que conectan distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria con el Campus Universitario de Tafira, con el objetivo de facilitar la movilidad y los desplazamientos del alumnado que acuda a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La compañía municipal prevé habilitar unas 3.500 plazas adicionales hacia el área universitaria durante esas jornadas. La estimación de asistencia a las pruebas en el campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se sitúa en torno a 2.200 estudiantes, por lo que el refuerzo se ha programado para ajustarse a la demanda prevista.

Refuerzos en las horas de mayor afluencia

El incremento del servicio se concentrará en dos franjas horarias: entre las 07:30 y las 10:00 horas, para las llegadas al campus, y entre las 18:00 y las 20:00 horas, para las salidas una vez finalicen los exámenes.

Línea 25

Dentro del dispositivo especial, la Línea 25, que une la parada preferente del Auditorio con el Campus de Tafira, incorporará dos guaguas adicionales a las ocho que operan habitualmente. Con este refuerzo, la frecuencia media prevista durante el tramo intensificado será de 15 minutos.

Línea 26

La Línea 26, que enlaza Santa Catalina con el campus (por Siete Palmas), también sumará dos vehículos a los siete que normalmente prestan servicio en el turno de mañana. La cobertura del recorrido se estima igualmente en una frecuencia media de 15 minutos. El itinerario parte de Santa Catalina y comunica Guanarteme y Siete Palmas con el Campus Universitario de Tafira por los ejes de Mesa y López, Juan Carlos I y la Avenida Pintor Felo Monzón.

Línea 48

La Línea 48 (Escaleritas–Campus Universitario) pasará de tres a cuatro guaguas con el apoyo de una unidad adicional, lo que permitirá una frecuencia media aproximada de 25 minutos. Esta línea conecta la zona universitaria con Ciudad Alta, con paso por Escaleritas, Schamann, Las Chumberas y La Ballena.

Línea 7

En paralelo, la Línea 7 (Teatro–Campus Universitario) mantendrá su servicio habitual, con información de horarios disponible en la app GuaguasLPA y en la web www.guaguas.com.

Para la tarde del viernes 5, la Consejería de Educación y Universidades mantiene abierta una convocatoria dirigida a alumnado que no haya acudido a las jornadas previas por distintas razones. Estas pruebas se celebrarán en el edificio de La Granja, en la zona de San Cristóbal, a la que se puede acceder mediante las líneas 12 (Puerto–Hoya de La Plata) y 13 (Mercado de Vegueta–Tres Palmas).

Guaguas Municipales, en coordinación con la Concejalía de Transporte Público Colectivo del Ayuntamiento, recomienda priorizar el transporte público en los desplazamientos diarios y, en especial, en jornadas con alta concentración de personas, cuando se intensifican las dificultades asociadas al uso masivo de vehículos particulares, como el tráfico y el aparcamiento.