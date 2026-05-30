Mesa y López se convierte en el gran lienzo urbano Gran Canaria con el XXX Concurso de Pintura Rápida

Las Ramblas de Mesa y López volverán a respirar arte del bueno y 'rápido'. El próximo sábado 6 de junio, uno de los espacios más reconocibles de Las Palmas de Gran Canaria se transformará en un enorme estudio artístico con la celebración del XXX Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una cita ya histórica dentro del calendario cultural de la capital. Un evento pictórico, considerado de los más importantes de Canarias.

Se cumplen ya treinta ediciones y lo hace manteniendo intacta la mezcla entre talento, calle y ambiente popular. Lo que convierte cada edición en mucho más que un concurso. Durante toda la jornada, decenas de artistas tomarán Mesa y López con sus caballetes, pinceles y lienzos para capturar en tiempo récord la esencia urbana de uno de los rincones más vivos y céntricos de la capital grancanaria.

Un museo improvisado en plena calle

El encanto de esta plataforma está precisamente en eso: el arte sale de las galerías y museo y 'conquista' esta parte de la ciudad. Vecinos, curiosos, turistas y amantes de la pintura podrán pasear entre obras que nacen en un instante delante de sus ojos. Pueden recrearse y observar cómo cada artista interpreta el paisaje urbano de Mesa y López desde su propia mirada.

El Concurso de Pintura Rápida se ha consolidado con los años como una actividad cultural con enorme seguimiento popular. No solo atrae a pintores de distintos puntos de Canarias, sino también a creadores llegados desde otras comunidades que encuentran en Las Palmas de Gran Canaria una inspiración perfecta entre arquitectura, luz natural y movimiento ciudadano.

Además, la ubicación juega un papel clave. Las ramblas de Mesa y López se han convertido en uno de los grandes pulmones urbanos de la capital y ofrecen un escenario ideal para este tipo de iniciativas culturales abiertas y cercanas. Este entorno permite pasear, disfrutar y recorrer cada uno de los emplazamientos de los pintores presentes, debido a su escaso tráfico, en la actualidad, y porque cuenta con una oferta gastronómica y comercial importante.

Arte, velocidad y creatividad en directo

La dinámica del certamen tiene algo casi de cine. A primera hora de la mañana, los participantes, tras instalarse en sus puntos buscan el encuadre perfecto, preparan materiales y arrancan en una carrera contra el reloj donde cada minuto cuenta. Puesto, como ya es sabido: el reto es crear una obra completa en apenas unas horas, captando la esencia del entorno con técnica, rapidez y personalidad.

A.V

Ahí está precisamente la magia de la pintura rápida al aire libre. No hay filtros ni segundas oportunidades. Todo ocurre en directo, bajo la luz cambiante de la ciudad y con el ritmo de la calle como banda sonora improvisada. El público no solo observa cuadros terminados. También presencia dudas, brochazos rápidos, cambios de idea y momentos de inspiración instantánea. Es arte en estado puro, sin vitrinas ni distancias.

Treinta ediciones impulsando la cultura en Las Palmas de Gran Canaria

Llegar a una trigésima edición no es casualidad. El concurso se ha convertido con el tiempo en una referencia cultural consolidada dentro de la agenda de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando además el papel de la ciudad como punto de encuentro artístico y creativo en Canarias.

Eventos de este tipo ayudan también a dinamizar el comercio, atraer visitantes y generar movimiento en una de las zonas más transitadas de la capital. La combinación entre cultura y espacio público encaja perfectamente con el nuevo modelo urbano que busca una ciudad más abierta, participativa y conectada con la ciudadanía. Durante años, este certamen ha servido además como escaparate para nuevos talentos de la pintura y como punto de encuentro para artistas ya consolidados. La mezcla generacional es otra de las señas de identidad del evento.

XXIII Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre /

Mesa y Lóez no solo será escenario del concurso, también es un punto de encuentro social donde el arte funcionará como hilo conductor de toda la jornada. Familias, jóvenes, aficionados a la fotografía y peatones habituales compartirán espacio con artistas que transformarán el entorno en una exposición viva y cambiante. La conexión entre cultura y calle es precisamente uno de los aspectos más valorados por quienes siguen cada edición del certamen. No hace falta entrar a un museo ni comprar una entrada para disfrutar de obras originales creadas en tiempo real. Ese carácter accesible y cercano ha sido fundamental para que el XXX Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria mantenga su popularidad después de tres décadas.

El próximo 6 de junio, Mesa y López no será solo una avenida comercial o una zona de paso. Será un gran lienzo urbano donde la creatividad ocupará cada rincón. El evento promete volver a llenar las Ramblas de Mesa y López de color, conversación, cámaras de fotos y mucha vida. Para quienes aman el arte, supone una oportunidad única para descubrir técnicas, estilos y artistas en directo. Para quienes simplemente pasean por la ciudad, será imposible no detenerse unos minutos a mirar cómo nace una obra desde cero.

Mesa y López / Andrés Cruz

Porque eso tiene este concurso: convierte lo cotidiano en algo especial. Una esquina cualquiera pasa a ser inspiración. Un edificio se transforma en protagonista. Y la ciudad, durante unas horas, deja de correr para mirar arte.

Las Palmas de Gran Canaria volverá así a demostrar que la cultura también puede respirarse al aire libre, mezclarse con el ruido urbano y formar parte natural de la vida diaria. Y pocas citas representan mejor esa filosofía que este ya mítico concurso de pintura rápida que cada año transforma Mesa y López en el set pictórico más potente de Canarias.