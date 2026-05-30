El paseo romero del Club Victoria pone música y color al Día de Canarias

El Paseo Romero organizado por el Real Club Victoria, fiel a su cita el Día de Canarias, desplegó no solo once carretas llenas de productos locales y colorido desde el parque Santa Catalina sino canariedad y raíces.

Desde el parque Santa Catalina, el desfile continuó por las calles Luis Morote, Sagasta, Tenerife, Eduardo Benot, López Socas, Rosarito y llegará a la plaza de La Luz.

Decenas de asistentes, la gran mayoría de ellos ataviados para la ocasión, disfrutaron de las parrandas, los bailes folclóricos y las tradiciones, alguno de ellos por primera vez. A sus 81 años, María Luisa Alemán llegó de Agüimes a disfrutar del Día de Canarias en Las Canteras, pero antes no quiso perderse el arranque del paseo Romero. “Está muy bonito, y el día acompaña”. Poder ver las tradiciones y el ganado que acompaña las carretas es de las cosas que resalta. “¡Las ovejas están tan lindas!”, comenta mientras aún no sabe por qué plato se decantará para comer este día. “Aún no sé si sancocho o qué, pero, pero canario seguro”, subraya.

Un paseo que es “identidad”

El presidente Del Real Club Victoria, Juan Ortega Machín, destaca la alta participación de este año. “Cada año viene más gente ataviada y eso es muy bonito que vivan así esta tradición”.

Esta 19 edición coincidió con la presencia de la feria de artesanía en el parque Santa Catalina que supone una atracción más, pero Machín destacó que tras casi dos décadas, el paseo Romero es ya una identidad propia del Día de Canarias. “La gente ya viene sabiendo las agrupaciones que van a participar y la carroza a la que quiere seguir, con lo que se disfruta en orden y conocimiento”.

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