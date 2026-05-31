La huida literaria de ‘Corvo’ por Las Palmas de Gran Canaria

Las calles empinadas del Risco de San Nicolás, los bares de barrio, los callejones donde conviven la pobreza, la droga y el silencio, y una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria convertida en un personaje más. Todo eso atraviesa Corvo, la novela de Juan Sosa Ceballos, una obra que utiliza los códigos de la novela negra para hablar de identidad, literatura y del poder de los libros para salvar o condenar.

Publicada por la editorial Mercurio, la novela sigue el recorrido de Salvador Corvo, un personaje marginal que no huye únicamente de la policía. Escapa también de sí mismo, de la violencia que lo rodea y de una realidad que parece empujarlo hacia el abismo. En medio de esa deriva aparecen los libros como escondite, refugio y forma de supervivencia. El autor construye así una historia donde la frontera entre realidad y ficción se rompe continuamente. Corvo se introduce en novelas clásicas, conversa con personajes literarios y utiliza la propia literatura para sobrevivir en un entorno marcado por la marginalidad y la decadencia.

«Lo poco que tiene de novela negra parece una novela negra, pero en realidad no son más que la parte de fuera, la corteza», explica el autor. «Desde el principio sabemos quién es el asesino y sabemos lo que hay. La verdadera historia viene después: esa capacidad del personaje para escapar utilizando la literatura».

La metaliteratura -la literatura que habla sobre sí misma- es uno de los rasgos más marcados de la novela. Salvador Corvo atraviesa obras como Crimen y castigo, Fortunata y Jacinta o La metamorfosis, mezclándose con personajes clásicos.

«Utilizo la literatura para hablar de literatura», reconoce Sosa Ceballos. «Me interesaba un personaje que tuviera ese don extraño de poder meterse dentro de las novelas para escapar».

Portada de Corvo, de Juan Sosa Ceballos / La Provincia

Uno de los momentos más llamativos de la obra es el encuentro entre Corvo y Fortunata, la célebre protagonista de Benito Pérez Galdós. El autor juega incluso con la posibilidad de alterar el universo galdosiano y cuestionar el origen del hijo de Fortunata.

La influencia de Galdós aparece también en la construcción de la ciudad. Igual que el escritor grancanario hizo de Madrid un espacio literario reconocible, Sosa Ceballos transforma Las Palmas en una geografía narrativa propia.

En Corvo, la ciudad no funciona únicamente como fondo. Respira junto a los personajes. El Risco de San Nicolás, Perojo, Triana o los barrios altos aparecen atravesados por la marginalidad y cierta belleza poética.

Las Palmas de Gran Canaria se convierte en un personaje más de la novela dentro de una trama marcada por la marginalidad, la soledad y la decadencia urbana

«Siempre me han interesado esos personajes que buscan su identidad y que están luchando constantemente por sobrevivir», explica. También reconoce que buena parte de la novela nace de sus paseos por la ciudad. Lleva décadas viviendo en la zona y reivindica una ciudad distinta a la postal turística.

«Voy caminando muchísimo. Me pateo las calles, los barrios, La Isleta… necesito empaparme de esos espacios», cuenta. Esa relación con la ciudad también se refleja en la elección del protagonista. Salvador Corvo está inspirado parcialmente en personas sin hogar observadas durante años en las calles de la capital grancanaria. «Son personajes marginados, personajes a los que la vida les cuesta muchísimo. Y siempre me ha interesado esa búsqueda de identidad en ellos», señala.

La crudeza de ese universo atraviesa toda la conversación con el autor. Sosa Ceballos insiste en que le interesaba retratar a personajes normalmente invisibles para la mayoría. «Hay gente que lleva décadas aquí. Al final los acabas conociendo, observando. Y me interesaba utilizar un personaje así, alguien que fuera un delincuente, pero que tuviera algún don relacionado con la literatura».

La dimensión visual marca Corvo. La novela avanza casi como una película negra, con escenas opresivas, luces y sombras y una ciudad que funciona como escenario permanente.

«Quería que el lector sintiera que va caminando por esos callejones o entrando en esos bares junto a los personajes», explica. Más allá de la propia historia, Sosa Ceballos reivindica una narrativa canaria hecha desde Canarias. «Yo siempre digo que la narrativa canaria existe igual que existe el folclore canario o la gastronomía canaria», afirma. «No se trata solamente de escribir sobre Canarias, sino de partir de aquí para contar algo que pueda leerse en cualquier parte del mundo».

El propio nombre de Corvo nació precisamente en Gran Canaria. El escritor descubrió el término mientras conducía cerca de Moya y Fontanales, donde existe un lugar llamado así.

«Vi el cartel y pensé: ya tengo nombre para mi personaje», recuerda.

En el fondo, la obra es también una novela sobre quienes viven fuera del foco. Personas invisibles para la mayoría y que intenta devolver al centro de la narración.

Ese interés por los márgenes atraviesa gran parte de la obra de Juan Sosa Ceballos y seguirá presente en sus próximos proyectos. El autor ya tiene terminadas varias novelas más, entre ellas Carne Fiesta y Crónica de un escritor miserable, una historia donde mezcla periodismo, ficción y personajes inspirados en figuras reales vinculadas a la prensa canaria.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, Corvo continúa consolidándose como una de las propuestas más singulares recientes de la narrativa canaria contemporánea. Una novela incómoda, oscura y literaria que convierte Las Palmas de Gran Canaria en un territorio donde la literatura sirve tanto para esconderse como para enfrentarse al vacío.