Mesa y López repartirá 18.000 euros en premios en su concurso de pintura más esperado

La Avenida Mesa y López se prepara para llenarse de caballetes, pinceles y creatividad. El XXX Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya ha abierto inscripciones para una edición histórica que repartirá 18.000 euros en premios y que promete reunir a cientos de artistas el próximo 6 de junio.

La cita, organizada por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, alcanza este año su trigésimo aniversario convertida en uno de los eventos culturales más consolidados de Canarias. Durante una jornada, una de las zonas comerciales más emblemáticas de la capital grancanaria se transformará en un inmenso estudio artístico al aire libre donde profesionales, aficionados, jóvenes y niños competirán contra el reloj para crear sus obras.

Treinta años convirtiendo la ciudad en una pinacoteca al aire libre

Pocas iniciativas culturales han logrado mantener durante tres décadas el respaldo del público y de los artistas. El concurso de pintura rápida de Mesa y López se ha consolidado como una referencia dentro del panorama artístico canario gracias a una fórmula que combina talento, participación ciudadana y espectáculo en directo.

Los participantes dispondrán de unas horas para completar sus creaciones, una característica que convierte cada edición en un auténtico reto creativo. Desde primera hora de la mañana hasta las 15:00 horas, los artistas deberán plasmar sus propuestas en tiempo récord ante la mirada de vecinos, visitantes y curiosos.

La temática y la técnica serán completamente libres, lo que permitirá contemplar una gran variedad de estilos y enfoques durante el desarrollo del certamen.

Más de 270 artistas en las últimas ediciones

La organización prevé una elevada participación después del éxito registrado en convocatorias anteriores, donde se superaron los 270 inscritos.

El concurso ha logrado atraer a creadores procedentes de distintos municipios de Gran Canaria, de otras islas del Archipiélago y también de numerosos puntos de la Península, entre ellos Madrid, Barcelona, Granada, Cádiz, Córdoba o Ceuta. Además, la presencia de participantes de diferentes nacionalidades ha convertido el evento en un espacio de intercambio cultural y convivencia artística.

El certamen está abierto a todas las edades y contará con categorías para adultos, jóvenes de 14 a 17 años, infantiles de 8 a 13 años y una modalidad destinada a los más pequeños, de entre 0 y 7 años.

Las mejores obras se expondrán durante un mes

La jornada no terminará con la entrega de premios. Las mejores creaciones formarán parte de una exposición que podrá visitarse entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Además, el público podrá seguir de cerca la deliberación del jurado, integrado por personalidades vinculadas al ámbito de las Bellas Artes, reforzando así el carácter participativo de una cita que busca acercar la pintura a toda la ciudadanía.

Inscripción gratuita hasta el 5 de junio

La participación es totalmente gratuita y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de junio.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial de la Zona Comercial Mesa y López, por teléfono o de forma presencial en la sede de la asociación organizadora.

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Con tres décadas de historia a sus espaldas, el concurso vuelve a reivindicar el arte como motor de dinamización urbana y cultural, consolidando a Las Palmas de Gran Canaria como uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes de la pintura en Canarias.