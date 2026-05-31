Más parques, zonas verdes y cultura: así invierte Las Palmas de Gran Canaria los presupuestos participativos

La séptima convocatoria de los presupuestos participativos de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene sus resultados. Desde mejoras en parques y zonas verdes hasta variadas actividades socioculturales, la ciudad invertirá cerca de tres millones de euros en las iniciativas ciudadanas que han logrado pasar la evaluación técnica. Los proyectos se ejecutarán durante los ejercicios de 2026 y 2027.

Los presupuestos se distribuyen por distritos, siendo Ciudad Alta el que tiene una mayor dotación (640.426 euros) seguido por Vegueta-Cono Sur y Tafira (621.639), Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (615.460), Centro (564.377) e Isleta-Puerto-Guanarteme (558.096). Las iniciativas que han pasado el corte tienen déficits y superávits en distintas zonas, pero todas van a poder ser ejecutadas: los proyectos seleccionados en el distrito Centro suman 920.000 euros, mientras que Ciudad Alta apenas alcanzan los 247.050.

Las mayores tajadas

Entre los proyectos que se llevan una mayor dotación destaca la instalación y acondicionamiento de parques infantiles, con hincapié en la colocación de toldos o pérgolas para evitar una incidencia perjudicial del sol. En total, las zonas de juego para niñas y niños se llevan 720.000 euros y se ubican en Gloria Fuertes, Concejal Domingo Suárez, la Alameda de Colón, Lomo Apolinario, el Parque Romano, el antiguo Estadio Insular, la Finca Dominguito, Nueva Isleta y La Presa.

Otra iniciativa que se repite es la de crear zonas de aparcamiento seguras para bicicletas y patinetes en los distritos Centro e Isleta-Puerto-Guanarteme, sumando 500.000 euros entre ambas localizaciones. En el segundo caso, además, se incluye la instalación de bombas de aire y un kit de herramientas básicas por 15.000 euros adicionales.

Tráfico y vías públicas

Las propuestas incluyen modificaciones en el tráfico de la calle León y Castillo, por 15.000 euros, y en el barrio de Siete Palmas, por otros 15.000, para mejorar la fluidez del tráfico. Los cambios afectarían también a las vías Sargento Provisional, Fondos de Segura, Diego Betancor Suárez y Guillermo Santana Rivero, que por 30.000 euros pasarían a ser de un solo sentido.

Otro proyecto plantea la eliminación de las bandas reductoras de velocidad en la calle Carlos M. Blandy para evitar las vibraciones y ruidos y, en su lugar, colocar un semáforo con pulsador (20.000). Por su parte, también se ejecutará una nueva escalera de acceso en el paseo de Alcaravaneras (6.000) y se rebajarán las aceras en la avenida César Manrique (24.000).

También se pondrán en marcha las obras para rehabilitar y mejorar las dotaciones del centro Vicente de León, el antiguo colegio de Las Coloradas y los locales sociales de Plaza de Santo Domingo y El Batán, con una inversión total de 178.000 euros. Y en la zona deportiva de El Rincón, por 17.000 euros, se instalará un módulo de entrenamiento de surf fuera del agua.

Zonas verdes y jardines verticales

La instalación de jardines verticales en la calle Ana Benítez y la trasera de Mesa y López supondrá un total de 80.000 euros, mientras que los dos nuevos pipi can en El Batán y Tafira Baja se llevarán 165.000 euros. La calle Capellanías podrá disfrutar de su palmeral replantado desde un mirador a estrenar (40.000), donde también se repararán y embellecerán con arte urbano los muros de contención de las curvas (39.5000).

Por otros 40.000 euros, la avenida de Escaleritas respirará un aire más fresco con la implementación de varios microbosques urbanos, y otros 15.000 servirán para colocar vallados metálicos y videovigilancia en las zonas verdes ya existentes de Escaleritas, Schamann y La Feria.

Participación infantil y juvenil

Las iniciativas dirigidas a las personas más jóvenes de la ciudad tienen una financiación que, en global, supera los 150.000 euros. Abarcan la creación de un punto violeta, otro de información y otro para desarrollar encuentros culturales, además de un espacio formativo para enseñar conocimientos básicos de primeros auxilios o prevenir los ahogamientos.

Además de la realización de un mural participativo, se pondrá en marcha un Aula de la Naturaleza y distintos campus culturales, tanto en periodo de verano como en navidad. Asimismo, se impartirán talleres participativos para niñas y niños con TEA y para familias y adolescentes, con el objetivo de fomentar la orientación, la inclusividad y la escucha activa. Y también habrá espacio para la creatividad a través de la producción de una canción con videoclip por los derechos de la infancia como herramienta educativa y de sensibilización.

Memoria de los barrios

Ciudad Alta recogerá y aglutinará los testimonios de las personas mayores para documentar, a través de un proceso creativo colectivo, la memoria y la evolución de sus barrios. Por su parte, en Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya se identificarán los elementos y emblemas del patrimonio histórico con códigos QR informativos. Ambos proyectos tendrán una inversión de 15.000 euros.

Otros 5.000 irán destinados a Arenales, donde se impulsará la diversidad y la participación ciudadana a través de encuentros enfocados en la memoria y el futuro digital. Desde una perspectiva feminista, el barrio plantea otros dos proyectos: un espacio comunitario de lectura crítica y reflexión colectiva interseccional (1.500) y una iniciativa para promover la cultura del respeto y la convivencia, desmontando estigmas hacia las mujeres en contextos de prostitución (2.000).

Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya propone documentar la memoria festiva de sus barrios (10.000) y hacer un videomapping de sus fiestas desde las fachadas (14.990), y el barrio de La Isleta, en la calle Tinguaro, prevé la realización de actividades socioculturales vinculadas a conocer y difundir la historia de la zona (4.000).

Por otro lado, la Asociación Cohousing Semillas del Norte plantea la realización de talleres y rutas guiadas en todos los distritos (con un presupuesto en torno a los 15.000 euros cada uno) para fomentar la convivencia y difundir el modelo de viviendas colaborativas.

Cuidados y bienestar

Por toda la ciudad se extienden los talleres comunitarios y puntos de encuentro intergeneracionales para estrechar los lazos vecinales, fomentando la participación ciudadana.

Hay propuestas que ponen en el centro la salud mental en adolescentes y en difundir la realidad de la esclerosis múltiple, mientras que otras persiguen la promoción del bienestar en personas adultas, ofreciendo herramientas para la gestión emocional. También se incluye una visión de la salud física, con la instalación de parques con aparatos biosaludables en El Polvorín y San Antonio.

Amplia oferta cultural

Las propuestas ciudadanas para los presupuestos participativos abren el abanico a una amplia oferta cultural como parte de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031. Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya es el distrito que más actividades aglutina con un mercadillo de segunda mano, juegos tradicionales, una fiesta del libro y la poesía, exposiciones de artistas locales, concursos fotográficos y de pintura, etc.

También plantea múltiples talleres: teatro, sombreros de palma, esculturas, trajes típicos, collage, cestería tradicional, alfarería canaria, escritura autobiográfica, muralismo, graffiti participativo o danza, entre otros.

El distrito Centro propone dar a conocer a distintos artistas plásticos en sesiones bimensuales, además de talleres variados, mientras que Ciudad Alta pretende impulsar las artes escénicas, tanto en centros cívicos como al aire libre. Además, proyecta una programación mensual con actividades artísticas de diversa índole, desde los conciertos al aire libre hasta los mercadillos, pasando por talleres de arte urbano o jornadas gastronómicas.

Isleta-Puerto-Guanarteme viajará al pasado con una feria de coleccionismo y una exposición de coleccionistas isleteros, a la que se sumará otra muestra de fotografías antiguas de Las Coloradas. Mientras tanto, Vegueta-Cono Sur-Tafira ha apostado por dar un toque de color y modernidad al barrio de San Juan a través de la creación de murales para embellecer el entorno.