Pellas de gofio, papas arrugadas y asadero: el Mercado Agrícola de San Lorenzo celebra el Día de Canarias
El Mercado Agrícola de San Lorenzo celebró este domingo con una alta participación los actos organizados con motivo del Día de Canarias, una jornada que reunió a vecinos, visitantes y familias alrededor de la gastronomía, el folclore, los productos locales y las tradiciones canarias
El Mercado Agrícola de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, celebró este domingo una jornada dedicada al Día de Canarias con una alta afluencia de público y actividades centradas en la gastronomía, el folclore y los productos locales.
La programación congregó a vecinos, visitantes y familias en el recinto municipal, donde se desarrollaron propuestas infantiles, actuaciones tradicionales y un asadero popular
Durante la mañana, el mercado registró un notable movimiento en la cafetería y en los puestos de venta, con presencia de productos de cercanía y ambiente familiar en el interior del recinto.
Entre las degustaciones, se ofrecieron pellas de gofio, papas arrugadas y tortillas de carnaval. La organización también celebró sorteos con el apoyo de empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras.
La Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo y los vendedores confiaron en que la respuesta ciudadana que acudió este 31 de mayo sirva como revulsivo para reimpulsar el Mercado Agrícola de San Lorenzo, como punto de encuentro entre productores y consumidores donde los usuarios pueden encontrar productos de kilómetro cero.
La asociación vecinal expresó además su preocupación por la situación del recinto, al considerar que atraviesa una etapa de "estancamiento". A juicio de la agrupación, el mercado cuenta con capacidad para más de 25 puestos, pero menos de una decena de puestos están activos y pidió más apoyo municipal.
Para ello, apuestan por la dinamización de ferias temáticas y actividades vinculadas a días especiales como el Día de Canarias, degustaciones, actividades infantiles y campañas de promoción.
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