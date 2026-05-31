Tamaraceite come queso artesanal con chorizo de Teror y tuno indio en la primera feria El Sabor del Queso

Una de las mayores delicias que tiene la gastronomía canaria es, sin duda alguna, el queso; un alimento que, además, está profundamente enraizado con la identidad y los oficios tradicionales del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria puso el acento en este producto de elaboración artesanal con la primera edición de la feria El Sabor del Queso, celebrada este domingo en Tamaraceite. Allí se pudo disfrutar de música folclórica en directo, juegos típicos, una muestra de la ganadera más joven de Gran Canaria y una actuación humorística a cargo de Yanely Hernández.

Arquegran, una de las queserías presentes, no deja de acumular éxitos gracias a sus deliciosos sabores: una de sus marcas, Quesos Luisita, fue reconocida como una de las mejores del mundo en el World Cheese Awards 2023, en la categoría de curados de cabra. Entre sus múltiples reconocimientos también se encuentra el primer premio a la innovación en la Cata Insular de Quesos Flor de Guía, gracias a su elaboración de semiduro con chorizo de Teror. Y en su puesto también destacaba el queso de tuno indio, con un llamativo tono violeta.

Feria El Sabor del Queso / Andrés Cruz

Una cabra y 10 hijos

Detrás del puesto se encontraban Virginia Santos Rodríguez y su hija faenando a toda velocidad. No era para menos, porque en apenas un par de horas despacharon buena parte del producto. Entre pedido y pedido, sin dejar de cortar y envolver, Virginia contaba que la historia de Luisita empezó con "una cabra y criando 10 hijos", a partir de lo que ella "hizo milagros". Lo demás solo se puede contar con una buena cuña de queso y dejando hablar al paladar, envuelto por el exquisito sabor de aquello que está bien hecho.

A lo largo de la jornada intervinieron los grupos folclóricos Aythami, Cruz del Ovejero y Rayco, además de la parranda Amigos del cachorro canario. La feria también contó con un puesto de velas y jabones, otro de dulces, uno de galletas, creps con diversos rellenos y un stand de la marca Taiga Canarii, en la que podían encontrarse diversos productos: desde ropa, pegatinas y complementos con identidad canaria hasta alfarería tradicional y artesana.

De Felo Monzón a Quevedo

Taiga, la propietaria de la marca, diseñó dos tipos de camisetas bajo el paraguas temático de los baifos. La primera está inspirada en el artista canario Felo Monzón, utilizando un estilo indigenista. La segunda, con un diseño más moderno, aúna un baifo y una pintadera junto a la lista de temas del último álbum de Quevedo.

Sobre la alfarería, Taiga cuenta que la utiliza como una forma de recuperar las tradiciones transmitidas de generación en generación: "Yo aprendí con mi bisabuela. Vivo muy cerca de La Atalaya de Santa Brígida, donde hay uno de los últimos reductos alfareros que quedan en la isla de Gran Canaria. De alguna manera, me tocó a mí también, me empezó a gustar y hasta hoy he seguido con la tradición".

Sacrificio y compromiso

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acudió a la cita acompañada por la concejala del distrito San Lorenzo-Tamaraceite-Tenoya, Esther Martín, y por el grupo Amigos de la Orden del Cachorro.

Darias manifestó la importancia de "impulsar a todos los ganaderos y ganaderas" a través del "reconocimiento del sector primario, que significa sacrificio, pero también compromiso con esta tierra". En esa línea, destacó la elaboración del queso como "un producto gastronómico estrella, muy canario".