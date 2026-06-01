Más amarres, más ocio y más ciudad: el plan que prepara el Puerto de Las Palmas para el Muelle Deportivo

La Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó los planes de expansión, desarrollo y gestión del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas ante operadores, gestores y especialistas del sector náutico y de marinas deportiva que participaron en en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos, celebrado en Mallorca los días 28 y 29 de mayo.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, detalló los principales objetivos estratégicos para la Dársena de Embarcaciones Menores, centrados en el incremento de la capacidad y en una reorganización de los usos actuales.

Más amarres y reordenación de áreas

Entre las líneas de actuación figuran la inversión en infraestructuras marítimas de abrigo para albergar más amarres y la reorganización de las áreas existentes para reforzar la actividad náutica y potencia la oferta asociada al ocio, la restauración y los servicios complementarios.

Durante el encuentro, Calzada señaló que el Muelle Deportivo es “uno de los espacios estratégicos más importantes” del Puerto de Las Palmas y uno de los puntos de conexión entre el puerto y la ciudad. También indicó que se trata de la “mayor marina deportiva de España gestionada por una Autoridad Portuaria”, y apuntó a la posibilidad de desarrollar un modelo “moderno, competitivo y atractivo” con proyección en el Atlántico.

Representantes portuarios que participaron en el foro celebrado en Mallorca. / La Provincia

Uso público e integración con la ciudad

La presidenta defendió la necesidad de garantizar el uso público del Muelle Deportivo y sostuvo que debe seguir siendo un espacio de referencia en Las Palmas de Gran Canaria y un lugar de encuentro tanto para el disfrute ciudadano como para la práctica de la náutica deportiva.

El XX Symposium sobre Puertos Deportivos se consolida como el principal foro nacional del ámbito náutico-portuario. Creado en 1989, alcanzó en 2026 su vigésima edición bajo el lema “El pasado nos guía, el futuro nos impulsa”, con debates sobre modelos de gestión, sostenibilidad, innovación, transformación de marinas y tendencias vinculadas al turismo náutico y a la integración puerto–ciudad.

Un foro con autoridades portuarias y operadores

El encuentro reunió a administraciones, autoridades portuarias, operadores de marinas y especialistas jurídicos y ambientales. Entre las autoridades portuarias participantes figuraron representantes de Baleares, Valencia, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Santander, Almería, Tenerife, Melilla y Las Palmas, además de representantes de Puertos del Estado.

En su presentación, la Autoridad Portuaria también puso en valor el papel del Muelle Deportivo como enclave habitual de eventos y competiciones internacionales, entre ellas la ARC (Atlantic Rally for Cruisers), la ARC+ y la Mini Transat, que sitúan al Puerto de Las Palmas como punto de conexión para la navegación oceánica entre Europa, África y América.

Además, recordó que la Dársena de Embarcaciones Menores acoge actividad vinculada a la Federación de Vela Latina Canaria, clubes náuticos y entidades relacionadas con deportes marítimos, un elemento que refuerza su dimensión deportiva, social y cultural ligada al mar.

Calzada cerró su intervención subrayando el margen de crecimiento y transformación del Muelle Deportivo “desde el punto de vista económico, turístico y social”, y señaló el objetivo de impulsar un espacio “moderno, dinámico y abierto a la ciudadanía” para seguir fortaleciendo la relación puerto–ciudad y la proyección exterior del Puerto de Las Palmas.