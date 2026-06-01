Cultura
El artista Álvaro de Luna cantará en las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria
El cantante, conocido por éxitos como 'Juramento eterno de sal', regresa a Gran Canaria con un concierto público
El cantante Álvaro de Luna actuará en las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación del contrato a la productora New Event Eventos y Gestión Cultural, que representa al artista. Aunque el Ayuntamiento capitalino aún no ha presentado la programación completa de las fiestas, ya se conocen algunos detalles de la celebración, entre ellos la participación del sevillano.
No será la primera vez que Álvaro de Luna actúe en Gran Canaria. El cantante ya pasó por la Isla en 2024, con su participación en el Granca Live Fest, y en 2025, en el SUM Festival. En ambas citas conectó con el público grancanario y ahora volverá a hacerlo dentro del programa conmemorativo del aniversario de la capital, en un concierto público y gratuito.
Álvaro de Luna comenzó en la música cuando era solo un niño, aunque la fama le llegó con la banda Sinsinati. De aquella etapa destacan canciones como Indios y vaqueros o Cuando éramos dos. Ya en solitario, lanzó en 2020 Juramento eterno de sal, un tema que superó los 22 millones de reproducciones en Spotify y que le abrió las puertas del mercado latinoamericano, donde ha alcanzado una notable popularidad. Un año antes, en 2019, participó en el programa La Voz, donde superó la fase de audiciones a ciegas, aunque finalmente fue eliminado en la batalla final.
Su último trabajo
Sus últimos sencillos son Hasta el amanecer y Dime dónde estás. Además, el artista prepara el lanzamiento de su nuevo disco, Azulejos, previsto para después del verano. El cantante ha definido esta nueva propuesta como un trabajo "más honesto y definido", con el que busca expandir su universo musical y conectar con el público "desde un lugar real y sin artificios". Según ha explicado, se trata de un proyecto en el que ha podido hablar de las emociones desde la honestidad y la vulnerabilidad.
Las Fiestas Fundacionales celebran el aniversario del nacimiento de la ciudad que se remonta al 24 de junio de 1478. El destacamento militar liderado por Juan Rejón nombró Real de Las Palmas al asentamiento que daría paso a la actual capital. En honor de este evento se celebra un amplio programa de actos, en los que el plato fuerte es la noche de San Juan con voladores y actuaciones musicales.
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