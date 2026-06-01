Este campo de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria llevará el nombre de Gonzalo Moreno Saavedra

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dedicará el campo de fútbol municipal de Barrio Atlántico a Gonzalo Moreno Saavedra en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a la labor social desarrollada durante años en el barrio de La Feria al frente del Club de Fútbol Barrio Atlántico.

La alcaldesa, Carolina Darias, anunció la futura denominación de la instalación deportiva durante la visita realizada al barrio dentro de la agenda de encuentros y recorridos que mantiene por los distintos distritos de la ciudad. En la visita también participaron la concejala de Deportes, Carla Campoamor, la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, así como otros representantes municipales.

Respaldo de la federación interinsular de fútbol

La iniciativa, que deberá ser aprobada por el Consejo Rector del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), cuenta además con el respaldo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que ha trasladado su apoyo mediante una misiva rubricada por su presidente, José Juan Arencibia Alemán, en la que se reconocen los méritos deportivos y humanos de Gonzalo Moreno Saavedra.

Durante el encuentro, representantes vecinales y personas vinculadas al club pusieron en valor la figura de Gonzalo Moreno Saavedra, de quien destacaron su liderazgo y dedicación al deporte base, así como su capacidad para convertir al Club de Fútbol Barrio Atlántico en un referente deportivo y social de la ciudad.

Programas de formación

A lo largo de los años, Gonzalo Moreno ha impulsado iniciativas dirigidas a fomentar valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y el trabajo en equipo entre niños, niñas y jóvenes del barrio, promoviendo además programas de formación y facilitando el acceso al deporte a familias y menores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, desde el entorno vecinal y deportivo se resaltó su implicación constante con la vida comunitaria de La Feria, colaborando con asociaciones, centros educativos y entidades públicas en iniciativas orientadas a fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida del barrio.

El Ayuntamiento reconoce así la huella que Gonzalo Moreno Saavedra ha dejado en varias generaciones de vecinos y vecinas a través del deporte y del compromiso social, así como su contribución al desarrollo del fútbol base en Las Palmas de Gran Canaria.

Cantera de futbolistas profesionales

Fruto del trabajo desarrollado desde el Club de Fútbol Barrio Atlántico, la entidad también ha sido cantera de destacados futbolistas profesionales como Yeremy Pino, internacional absoluto convocado para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y jugador del Crystal Palace, que dio sus primeros pasos en este club del barrio; Jonathan Viera, con una amplia trayectoria internacional y considerado una de las referencias históricas de la UD Las Palmas; o Jesé Rodríguez, jugador de la UD Las Palmas que vistió la camiseta del Real Madrid o el PSG.

Otros futbolistas que han salido de las files del Barrio Atlántico han sido Sandro Ramírez, delantero de la UD Las Palmas que debutó en el fútbol profesional con el FC Barcelona; David Simón, lateral con paso por la UD Las Palmas, el Deportivo de la Coruña y que juega en la liga griega; o Carmelo Jiménez, exjugador profesional con paso por equipos como la UD Las Palmas, el Levante UD y el RCD Mallorca.