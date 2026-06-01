El grancanario de 23 años que cruzará el Atlántico en solitario en un barco de 6,5 metros: “Quería dar la vuelta al mundo”

Imaginar a Alejandro Cantero atravesando el Atlántico en el Marara, de 6,5 metros de eslora y tres de manga, trae inmediatamente al recuerdo la canción infantil 'Un barquito de cáscara de nuez'. Con esta pequeña embarcación que está atracada en el Puerto de Las Palmas, concretamente en el pantalán del Real Club Náutico, este grancanario de 23 años pretende unir Francia con Brasil el año próximo en la Mini Transat, una regata que hará su única escala en Gran Canaria y conllevará entre 23 y 30 días de navegación.

Hijo, sobrino, primo y nieto de navegantes, Alejandro se inició desde muy pequeño en los deportes de vela y pasaba gran parte de sus veranos alojado en barcos en Lanzarote y La Graciosa. Sin embargo, aunque inicialmente competía en la clase Optimist y quería introducirse en la Vela Olímpica, siempre tuvo claro un sueño que alimentaba mirando durante horas revistas de barcos, sobre todo de catamaranes y trimaranes: «Quería dar la vuelta al mundo».

Precisamente, su interés por estos barcos fue el que le dio la gran oportunidad de su vida. Un año llegaron unos franceses en un trimarán que estuvo amarrado en La Luz y no dudó en acercarse para conocerlo de cerca. "Les caí bien, estuve navegando con ellos aquí y me invitaron a ir a Francia», donde conoció «todo este mundo de la Mini Transat y la vuelta al mundo en solitario» y ratificó algo que ya sabía, que eso era lo suyo.

El reto de navegar solo

Ahora, este joven grancanario vive en la constante aventura de atravesar en solitario los mares y océano, y «el desafío contra el humano, llegando a los límites de lo que una persona puede hacer», afirma. Asegura que el día a día en el barco no deja hueco al aburrimiento, pero confiesa que «hay momentos duros» y que el mayor problema de navegar tanto tiempo en solitario «es que tanto los buenos momentos como los malos se intensifican mucho y tienes que ser muy consciente de ser tu propio psicólogo y corregirte». Explica que cuando tiene alguna rotura como el fallo de energía que tuvo mientras llegaba a Gran Canaria la mente le juega una mala pasada y entra en un bucle de negatividad, y se obliga a parar y descansar para aclararse. «Y lo mismo, al revés», para no cometer errores o llegar a los límites del barco cuando ve que está cerca de la meta en primer lugar. «Más que la soledad, hay que saber administrar las emociones», asegura.

Alejandro Cantero a bordo del 'Marara', atracado en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

El récord de tiempo que ha estado navegando en solitario es de 25 días, unas 9.000 millas náuticas, que es lo que tardó en cubrir una travesía que partió desde el Puerto de Las Palmas, rodear Bahamas y llegar a Valencia, todo ello sin escalas, algo que puede hacer ya que el Marara es autosostenible.

Un barco solar y reciclable

Esta pequeña embarcación, construida por el astillero francés Neo Marine Technologies, cuenta con dos placas solares que generan 200 vatios y que, junto a las velas, le ofrecen una autonomía total. Pero además, «es totalmente reciclable», apostilla Alejandro Cantero. El Marara «está hecho con una resina termoplástica experimental y es el primer barco, sin contar los de madera, que es 100% reciclable», lo que permitirá que cuando quede obsoleto, en vez de quedar abandonado en una explanada o hundido, pueda ser troceado y obtener de nuevo «la fibra de carbono y la resina y se puede hacer otro barco sin ningún problema». Este proceso, añade Alejandro, «no tiene un límite» y puede reciclarse una y otra vez.

Asimismo, la embarcación cuenta con un foil que reduce la resistencia al agua y aumenta la velocidad.

Vivir en menos de 18 metros cuadrados

Pese a que el Marara tiene 18 metros cuadrados de superficie, gran parte de su espacio está ocupado por materiales, herramientas y alimentos, por lo que muchas veces Alejandro duerme sentado en cubierta. Sin embargo, estas limitaciones no le suponen un inconveniente se ha adaptado a que «no es lo mismo la vida en tierra que en el mar» y a «administrar muy bien el espacio y pensar si realmente necesitas algo para sobrevivir».

Los momentos más felices que recuerdan son el momento en el que le ofrecieron el barco para iniciar esta aventura y siempre que regresa a la isla y se reencuentra con sus seres queridos. Pero también, cuando al amanecer descubre que en la cubierta hay calamares o peces voladores que han caído allí durante la noche cuando está en medio del Atlántico, puesto que le da la posibilidad de comer algo fresco y dejar por algún día atrás la comida liofilizada con la que se suele alimentar.

El 'Marara', el barco autosostenible y reciclable en el que navega Alejandro Cantero. / La Provincia

Canarias como base de entrenamiento

Durante los meses que estará entrenando en Canarias para la Mini Transat, Alejandro Cantero quiere dar a conocer que «tenemos el mejor sitio del planeta para prepararnos y no hay que irse fuera» y que su ejemplo sirva para atraer a personas de otras partes del mundo hasta los recintos portuarios de Las Palmas de Gran Canaria y generar una actividad turística vinculada al deporte.

Aunque es prudente, admite que su objetivo es lograr un hueco en el podio, pero reconoce que tiene grandes competidores que tienen muchos apoyos y patrocinadores. En ese sentido, confía en que durante el tiempo que resta hasta la competición internacional las administraciones públicas como el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puedan ofrecer su respaldo.