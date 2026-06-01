Muebles, electrodomésticos y escombros: así funcionan los puntos limpios móviles de Las Palmas de Gran Canaria en junio
Los Puntos de Acopio Transitorio (PAT) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recorrerán los cinco distritos del municipio durante todo junio
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantiene durante el mes de junio el dispositivo itinerante de Puntos de Acopio Transitorio (PAT), operativo de forma simultánea en los cinco distritos del municipio. El servicio funciona de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas, con paradas diarias en distintos barrios.
Qué residuos se pueden depositar
Los PAT permiten depositar muebles y enseres, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos y aparatos electrónicos. También se admite hasta un máximo de cinco sacos de escombros domésticos de obra menor, con un límite de 15 kilos por saco. Quedan fuera residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos y otros materiales que requieren un tratamiento específico.
Calendario completo en junio, organizado por día
A continuación, el listado íntegro de paradas previstas, ordenado por jornada, con un punto por cada uno de los cinco distritos:
Lunes 1
Distrito Centro: San Francisco – C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz.
Distrito Ciudad Alta: Siete Palmas – Avenida Pintor Felo Monzón con Las Borreras.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – Plaza del Pilar.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Lomo de los Frailes – Avenida César Manrique (rotonda de Lomo los Frailes).
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: El Batán – C/ Albert Schweitzer, 40.
Martes 2
Distrito Centro: San Nicolás – C/ Real del Castillo, 112.
Distrito Ciudad Alta: Escaleritas – C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque).
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Nueva Isleta – C/ Don Quijote de la Mancha, 2.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: El Toscón Bajo – C/ El Taxista con la GC-21.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Cuesta Ramón – Lugar Lomo de Cuesta Ramón, 3.
Miércoles 3
Distrito Centro: La Paterna – C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila).
Distrito Ciudad Alta: Barrio Atlántico – C/ Alférez Provisional, 111 (en el cruce).
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Puerto – C/ Ferreras, 16.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: San Lorenzo – aparcamiento junto al Centro de Salud.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Casablanca I – Avda. de Amurga (esquina C/ Juan Sebastián Bach).
Jueves 4
Distrito Centro: Mesa y López – Avda. Mesa y López con Plaza de España.
Distrito Ciudad Alta: Altavista – C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – Plaza del Pilar.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Piletas – C/ Samaría con C/ Bonifacio.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: La Montañeta – C/ Isla de Montaña Clara, 1.
Viernes 5
Distrito Centro: Los Tarahales – Ctra. a los Tarahales, 19 (cruce de vías).
Distrito Ciudad Alta: Polvorín / San Antonio – C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Mesa y López – Plaza Juan del Río Ayala.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Riscos Negros – C/ Juan Suárez González, 56.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Lomo de En Medio – GC-801, 41.
Lunes 8
Distrito Centro: Urb. Copherfan – Urbanización Copherfan, 11.
Distrito Ciudad Alta: Cuevas Torres – C/ Bejeque con la Avda. de Escaleritas.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Las Coloradas – Avenida Semana de la Pasión.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: El Zardo – C/ Camino Martinón Navarro.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Vega de San José – C/ Málaga, 32.
Martes 9
Distrito Centro: Casablanca III – C/ Amazonas con C/ Aconcagua.
Distrito Ciudad Alta: Las Torres – C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Isleta – Plaza del Pueblo.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: El Román – C/ Casa Román, 8.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: La Matula – C/ Hermanos Toledo Suárez, 21.
Miércoles 10
Distrito Centro: Arenales – Plaza de Rafael O’Shanahan.
Distrito Ciudad Alta: Barranquillo Don Zoilo – C/ Párroco Villar Reina, 50.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Puerto – C/ Luis Morote con C/ General Vives.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Tenoya – Plaza Alcalde Juan Santana Vega “Juan Machado”.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: San Juan – camino al Polvorín con Batería de San Juan.
Jueves 11
Distrito Centro: Ciudad de Mar – C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza).
Distrito Ciudad Alta: Escaleritas – C/ Joaquín Blume, 11 (parque).
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Isleta – C/ La Naval.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Las Majadillas – C/ Luis Suárez Suárez con C/ Horizonte.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: La Calzada – Ctra. a la Calzada, 89.
Viernes 12
Distrito Centro: Lomo Apolinario – C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes.
Distrito Ciudad Alta: Las Rehoyas – C/ Santa María de la Cabeza con C/ Montejurra.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – C/ Pavía con Sagunto.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Hoya Andrea – C/ Los Filtros con C/ Primavera.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Monte Quemado / Hoyos – Ctra. a los Hoyos con Avenida de Tamaragua.
Lunes 15
Distrito Centro: Canalejas – Plaza de la Feria con C/ León y Castillo.
Distrito Ciudad Alta: Polígono Cruz de Piedra – C/ Farmacéutico Pedro Rivero.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Isleta – C/ Blas de Lezo con C/ Bentagache.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Almatriche – C/ Juan Hidalgo, 6.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Zárate – C/ Sabino Berthelot, 6.
Martes 16
Distrito Centro: San Nicolás – C/ Nilo (curva del mirador).
Distrito Ciudad Alta: Cinco Continentes – Urbanización Cinco Continentes, 2.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Puerto – C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Lomo de los Frailes – C/ Pedro del Castillo Olivares, 4.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: San José – Paseo de San José, 142.
Miércoles 17
Distrito Centro: La Paterna – C/ Emilio Arrieta, 3.
Distrito Ciudad Alta: Barrio Atlántico – C/ Donante Altruista, 5.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: El Toscón Alto – C/ El Cartero con C/ El Ebanista.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Urb. Santa Margarita – C/ Soria, 6.
Jueves 18
Distrito Centro: Triana – C/ Francisco Gourié con C/ Munguía.
Distrito Ciudad Alta: El Cardón – Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Puerto – C/ Tomás Alva Edison con C/ Emilio Zola.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: La Galera – C/ Los Membrilleros, 17.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: San Cristóbal – C/ Marina (entrada a la cofradía de pescadores).
Viernes 19
Distrito Centro: Urb. Divina Pastora – Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas).
Distrito Ciudad Alta: Schamann – C/ Don Pedro Infinito, 22.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – C/ Pizarro con C/ Bolivia.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Las Mesas – C/ Escritor Secundino Delgado, 2.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: El Lasso – Urbanización El Lasso, bloque 4.
Lunes 22
Distrito Centro: Fincas Unidas – C/ Arco con C/ Pérez del Toro.
Distrito Ciudad Alta: Siete Palmas – C/ Fondos de Segura, 9.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Isleta – C/ Coronel Rocha, 5.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Ladera Alta – C/ Dolores Campos Herrero.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Urb. Tres Palmas – C/ Concejal Andrés Alvarado Janina.
Martes 23
Distrito Centro: San Nicolás – C/ Domingo Guerra del Río, frente al 43.
Distrito Ciudad Alta: Escaleritas – C/ Doctor Woërfel (plaza de la iglesia Santa Isabel de Hungría).
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: La Minilla Baja – C/ Habana con Bogotá.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Piletas – GC-21 (rotonda acceso a Teror–Piletas).
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Urb. El Zurbarán – C/ Saulo Torón, 21.
Miércoles 24
Distrito Centro: Alcaravaneras – C/ Menéndez y Pelayo, 11.
Distrito Ciudad Alta: El Pilar – Plaza de la Ballena, 2.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Nueva Isleta – C/ Alonso Quijano con C/ Coronel Rocha.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Cuevas Blancas – Lugar de Cuevas Blancas, 5.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Hoya de la Plata – C/ Vial 1009.
Jueves 25
Distrito Centro: Urb. Los Ruiseñores – C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez.
Distrito Ciudad Alta: Polígono Cruz de Piedra – C/ Joaquín Belón, 26.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – C/ Olof Palme, 8.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Almatriche – C/ Explanada, 9.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Tafira Baja – C/ Tucumán, 21.
Viernes 26
Distrito Centro: Ciudad Jardín – C/ Leopoldo Matos, frente al 31 (parque).
Distrito Ciudad Alta: Barrio Atlántico – C/ Diego Betancor Suárez, 33.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Las Coloradas – Avenida Semana de la Pasión.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Hoya Andrea – C/ Invierno, 53.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: El Secadero – C/ Arminda, 1.
Lunes 29
Distrito Centro: Lugarejo – C/ Lugarejo, 85.
Distrito Ciudad Alta: Parque Central – Avda. Parque Central, 1.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Guanarteme – C/ Mario César con C/ Valparaíso.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: Llanos de María Rivera – C/ Llanos de María Rivera, 77.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: San Francisco de Paula – C/ Arquitecto Eduardo Laforet con C/ Miguel Martín Fdez. Torre.
Martes 30
Distrito Centro: Urb. Copherfan – Urbanización Copherfan, 13.
Distrito Ciudad Alta: Urb. Sansofé – C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5.
Distrito Isleta–Puerto–Guanarteme: Isleta – C/ Coronel Rocha.
Distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya: San José del Álamo – GC-221 con C/ La Concepción.
Distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira: Urb. Monteluz – C/ Músico Juan Reyes de Armas, 2.
