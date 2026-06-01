El Museo Elder recorre el papel de Canarias en la llegada del hombre a la Luna

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acogerá entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de 2026 la exposición Destino: La Luna, una muestra que recuerda el papel del Centro Espacial de Canarias, en Maspalomas, en las misiones espaciales de la NASA y en el programa Apolo.

La exposición coincide con el 50 aniversario de la cesión de estas instalaciones por parte de la NASA al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El centro, creado por la agencia espacial estadounidense en el sur de Gran Canaria, tuvo un papel relevante en las expediciones desarrolladas en los años sesenta y en la misión que culminó con la llegada del ser humano a la Luna en 1969.

Las primeras instalaciones estuvieron situadas en las proximidades del Faro de Maspalomas y fueron el primer centro espacial de la NASA en Europa. Desde allí se siguieron las comunicaciones entre la Tierra y el Apolo 11 durante el alunizaje. Como reconocimiento al trabajo realizado desde Gran Canaria, los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins viajaron posteriormente a la isla junto a sus esposas.

La muestra propone un recorrido por la historia del Centro Espacial de Maspalomas desde sus orígenes hasta la actualidad. También aborda la importancia de la posición geográfica de Canarias y de sus cielos para el apoyo a misiones espaciales, así como el impacto social que tuvo en el sur de Gran Canaria la presencia de personal norteamericano en una etapa en la que la zona tenía un menor desarrollo económico y urbano.

Entre las piezas que podrán verse figuran maquinaria original de la NASA utilizada en la época del programa Apolo, documentación técnica y divulgativa de los programas Mercury, Gemini y Apolo, maquetas, regolitos lunares y otros materiales espaciales. La exposición incluye además maquetas originales cedidas por el INTA, planos de la estación y un amplio archivo fotográfico que acompaña el recorrido.

Destino: La Luna no se limita a la dimensión histórica. La muestra también dará a conocer la actividad actual del INTA en Gran Canaria, con especial atención a sus trabajos en seguimiento de satélites, lanzamientos, comunicaciones, meteorología, salvamento y otras aplicaciones tecnológicas vinculadas al ámbito aeroespacial.

La programación se completará con charlas, debates, presentaciones de libros y talleres. Entre las actividades previstas figura la cesión de cuatro kits pedagógicos que estarán a disposición de los educadores en los Centros de Profesores de Gran Canaria, así como visitas guiadas para los centros educativos que lo soliciten.

Durante la primera semana de la exposición se celebrarán varias conferencias en el salón de actos del Museo Elder. El 4 de junio, a las 18.00 horas, Valeriano Claros Guerra impartirá la charla La evolución de las redes de comunicaciones espaciales de NASA: Apollo frente a Artemis. El 5 de junio, a las 17.30 horas, Prathamesh Jaju ofrecerá en inglés la conferencia Light from the Dark — Imaging the Night Sky. Ese mismo día, a las 18.30 horas, Enrique Teruel Soria hablará sobre Canarias en la carrera espacial. Cómo NASA, el CNES, Telefónica y el INTA conectaron las islas con el espacio.

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La exposición está financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Bilenio Actividades Culturales, bajo el comisariado de Laura Teresa García Morales. Cuenta con la colaboración principal del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y del INTA, además del apoyo de la Fundación DISA, el Club Rotario Maspalomas, Cajasiete, Fundación Telefónica y más de una veintena de instituciones y coleccionistas que han cedido piezas para la muestra.