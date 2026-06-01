Másteres en MBA, Estudios Africanos y Green Tech: las nuevas apuestas de posgrado de la ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ampliará su oferta de posgrado el próximo curso 2026-2027 con la incorporación de tres nuevos másteres oficiales diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral y a las necesidades de especialización en ámbitos con gran proyección profesional e internacional.

Entre las novedades destaca el nuevo Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), una titulación orientada a la formación de futuros directivos y emprendedores. El programa busca potenciar competencias relacionadas con el liderazgo, la estrategia empresarial, la innovación y la gestión de organizaciones en entornos globales. Se impartirá de forma presencial, contará con 60 créditos ECTS y ofrecerá 30 plazas de nuevo ingreso.

La ULPGC también estrenará el Máster en Estudios Africanos, una propuesta académica centrada en el análisis de la realidad social, económica y política del continente africano. Esta formación, con una marcada vocación internacional, está dirigida a quienes deseen especializarse en áreas como la cooperación, las relaciones internacionales, las migraciones o el desarrollo. El máster será presencial, tendrá 60 créditos ECTS y dispondrá de 30 plazas.

La tercera incorporación será el Máster en Tecnologías Digitales en la Economía Verde (Green Tech), una titulación que combina transformación digital y sostenibilidad para preparar a profesionales capaces de afrontar los desafíos medioambientales y económicos del futuro. Dirigido por el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), el programa integra herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos o los drones aplicados a sectores como la energía, la agricultura de precisión, la conservación ambiental o la economía circular. Además, formará especialistas en innovación verde, gestión sostenible y desarrollo local. El máster será presencial, contará con 60 créditos ECTS y ofertará 25 plazas.

Junto a estas nuevas titulaciones, la universidad ha renovado su actual Máster en Marketing, que pasará a denominarse Máster en Marketing y Estrategias Digitales. El programa incorpora una mayor especialización en análisis de datos, innovación tecnológica y toma de decisiones basadas en evidencia, sin perder su enfoque en investigación de mercados, dirección comercial, comunicación y marketing digital. Mantendrá su modalidad presencial, los 60 créditos ECTS y las 30 plazas de nuevo ingreso.

Con estas incorporaciones y actualizaciones, la ULPGC elevará a 29 su oferta de másteres universitarios para el curso 2026-2027. El plazo de preinscripción para estas titulaciones permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.