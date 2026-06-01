Másteres en MBA, Estudios Africanos y Green Tech: las nuevas apuestas de posgrado de la ULPGC
El plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio para los nuevos estudios que ofrecerá la institución académica
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ampliará su oferta de posgrado el próximo curso 2026-2027 con la incorporación de tres nuevos másteres oficiales diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral y a las necesidades de especialización en ámbitos con gran proyección profesional e internacional.
Entre las novedades destaca el nuevo Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), una titulación orientada a la formación de futuros directivos y emprendedores. El programa busca potenciar competencias relacionadas con el liderazgo, la estrategia empresarial, la innovación y la gestión de organizaciones en entornos globales. Se impartirá de forma presencial, contará con 60 créditos ECTS y ofrecerá 30 plazas de nuevo ingreso.
La ULPGC también estrenará el Máster en Estudios Africanos, una propuesta académica centrada en el análisis de la realidad social, económica y política del continente africano. Esta formación, con una marcada vocación internacional, está dirigida a quienes deseen especializarse en áreas como la cooperación, las relaciones internacionales, las migraciones o el desarrollo. El máster será presencial, tendrá 60 créditos ECTS y dispondrá de 30 plazas.
La tercera incorporación será el Máster en Tecnologías Digitales en la Economía Verde (Green Tech), una titulación que combina transformación digital y sostenibilidad para preparar a profesionales capaces de afrontar los desafíos medioambientales y económicos del futuro. Dirigido por el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), el programa integra herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos o los drones aplicados a sectores como la energía, la agricultura de precisión, la conservación ambiental o la economía circular. Además, formará especialistas en innovación verde, gestión sostenible y desarrollo local. El máster será presencial, contará con 60 créditos ECTS y ofertará 25 plazas.
Junto a estas nuevas titulaciones, la universidad ha renovado su actual Máster en Marketing, que pasará a denominarse Máster en Marketing y Estrategias Digitales. El programa incorpora una mayor especialización en análisis de datos, innovación tecnológica y toma de decisiones basadas en evidencia, sin perder su enfoque en investigación de mercados, dirección comercial, comunicación y marketing digital. Mantendrá su modalidad presencial, los 60 créditos ECTS y las 30 plazas de nuevo ingreso.
Con estas incorporaciones y actualizaciones, la ULPGC elevará a 29 su oferta de másteres universitarios para el curso 2026-2027. El plazo de preinscripción para estas titulaciones permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.
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