La periodista Lourdes Santana, pregonera de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria

Lourdes Santana será la pregonera de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, una cita que tendrá lugar el 12 de junio a las 20:30 horas. La directora regional del grupo Prisa Radio en Canarias se encargará de anunciar el comienzo de la celebración, que festeja la creación de la capital en 1478. Así lo anunció este lunes la alcaldesa, Carolina Darias, que destacó la profesionalidad de Santana y su contribución a la comunicación pública. "Es una mujer de referencia", dijo. La comunicadora avanzó que su discurso versará sobre la memoria y los barrios.

Su trayectoria comenzó en la prensa escrita, y siguió por la televisión a través de la cadena pública canaria desde 1999 cuando asumió el papel de poner en marcha los Servicios Informativos. En 2008 fue nombrada directora de Televisión Española en Canarias. Desde 2010 dirige la Cadena Ser y desde 2023 es la delegada de Prisa Media en el Archipiélago. "Posee una visión moderna del periodismo, exigente, comprometido con la verdad y atenta a la realidad social del mundo en el que vive", consideró Darias. A lo largo de los años, su trabajo ha sido reconocido a través del Premio Canarias de Comunicación, el Premio Talento de la Acandemia de Televisión o el Premio Ondas.

En los tres años que ha gobernado el tripartito en el Ayuntamiento capitalino, siempre han seleccionado mujeres para pregonar una de las fiestas más importantes de la capital. "Santana se suma hoy a esa relación de mujeres que engrandece esta ciudad, que engrandece sus Fiestas Fundacionales y que contribuyen con su trayectoria y con su ejemplo a seguir construyendo una ciudad más igualitaria y más orgullosa de sí misma", destacó Darias.

Memoria

Santana confesó que no se esperaba el encargo, pero lo asumió con muchas ganas. La periodista adelantó que su pregón estará relacionado con la memoria de sus padres y abuelos que conocieron una ciudad que ya no existe. También estarán presentes los barrios que la vieron crecer como Miller Bajo y Las Rehoyas, así como Vegueta, que se ha convertido en su hogar actualmente. "Yo siempre he reivindicado la chica de barrio que soy, porque la gente se piensa que tú naces directiva o alcaldesa o ministra, y no. Hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo y sobre todo muchas convicciones", defendió

La periodista manifestó su sentimiento de "orgullo" por la ciudad incluso con los problemas que atraviesan todas las grandes ciudades. "Yo confío que a pesar de los tiempos difíciles como el que estamos viviendo, [la ciudad] se va a armar ante cualquier intento de retroceso en derechos y libertades", expresó. De hecho, recordó que por su trabajo ha tenido que estar a caballo entre diferentes ciudades como Santa Cruz de Tenerife o Madrid, pero nunca se ha desligado de Las Palmas de Gran Canaria: "Nunca me he querido ir de aquí porque mis raíces están vinculadas a la playa de Las Canteras, donde nací en ese hospital de San José".