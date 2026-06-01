Las policías locales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife reculan y harán refuerzos en la visita del papa

Una visita histórica requiere de consensos. Los sindicatos de las policías locales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife reculan. Los agentes harán refuerzos durante la visita del papa León XIV a ambas capitales canarias los próximos 11 y 12 de junio -primero a Gran Canaria y después a Tenerife-. En un primer momento, en los dos casos los sindicatos manifestaron su negativa a hacer trabajo extra durante el dispositivo de seguridad y emergencias con motivo de la llegada de Robert Prevost, una medida de presión motivada por la conflictividad laboral existente en los dos cuerpos policiales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este lunes en una Junta de Gobierno extraordinaria la declaración los próximos 11 y 12 de junio como jornada de especial dedicación para la Policía Local, Bomberos y Agentes de Movilidad, así como el personal del servicio de Seguridad y Emergencias. Este acuerdo fija las cuantías de productividad de los trabajadores que participen en el dispositivo. La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, indicó que se "garantiza un marco retributivo claro y acordado con los representantes sindicales".

La visita del papa: "Un acontecimiento extraordinario"

En este sentido, las centrales sindicales con representación en el cuerpo de Las Palmas de Gran Canaria (USPB, CSIF, CC OO, UGT y SPPLB) afirman que, "a pesar de la desconfianza por años de retrasos y de incumplimientos", entienden que deben estar a la altura "de un acontecimiento extraordinario e histórico para la ciudad". Los representantes de los trabajadores apuntan que deben estar "a la altura de un evento sin precedentes, garantizando la seguridad y el normal desarrollo de un acontecimiento de enorme relevancia internacional".

El Ayuntamiento palmense abonará en junio los horas extras pendientes de 2024 y 2025

Los sindicatados consideran que cada agente deberá valorar su participación o no en los refuerzos extraordinarios previstos para la visita del papa. Este cambio de postura llega después de meses de negociación entre los representantes de los trabajadores y el Ayuntamiento palmense. En el comunicado, indican que en la nómina de junio los agentes verán abonadas las horas extraordinarias pendientes de 2024 y 2025. Además, el presupuesto para jornadas extraordinarias por productividad ha crecido de 1,1 a 1,55 millones de euros; de hecho, en mayo ya se abonaron dos eventos atrasados de octubre.

Estas deudas son las que motivaron la negativa a hacer refuerzos en la visita del pontífice. Esta es una táctica que los agentes de la capital grancanaria llevan aplicando como medida de presión desde 2024. Los agentes manifestaron en mayo que no harían refuerzos durante la emergencia papal por los acuerdos incumplidos. A esto se unían las dudas suscitadas tras la dimisión de la jefa del cuerpo, Carmen Delia Martín, a principios de mayo. En cualquier caso, en el comunicado indican que la administración está dispuesta a regularizar los pagos de aquí a julio, por lo que dan un voto de confianza.

Reunión con José Manuel Bermúdez

Los representantes sindicales en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se han manifestado en líneas similares a los de sus homólogos en la otra capital del Archipiélago. Los sindicatos apuntan ahora que, tras mantener una reunión en la que estuvo presente el propio alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, aclararon la situación y emplezaron las mejoras laborales pendientes del cuerpo a una mesa de negociación en las próximas semanas.

Los sindicatos en Santa Cruz aplazan sus peticiones a una futura mesa de negociación

A finales del mes de abril los sindicatos (Asipal, CC OO, CSIF, IC y UGT) respondieron al Ayuntamiento chicharrero su negativa a reforzar el dispositivo de seguridad del papa con voluntarios. Los representantes de los trabajadores indicaron que ante la ausencia de avances en las negociaciones con el área de Recursos Humanos, dirigida por Purificación Dávila Carreira, decidieron negarse a hacer horas extraordinarias en la visita de León XIV, tal y como le estaba solicitando el comisario Juan Francisco Márquez a todos los servicios a través de una carta.

Los sindicatos consideraron entonces que, "en vista de la falta de acción por parte de la administración con las organizaciones sindicales acerca de la negociación sobre nuestras condiciones laborales, las cuales han sido trasladadas en numerosas ocasiones, sin que se haya obtenido ningún resultado positivo", consideraron tomar esta medida anticipada como forma para presionar las negociaciones. Algo que han conseguido.

Mayor despliegue de seguridad y emergencias

La visita del papa León XIV a Canarias supondrá el mayor despliegue de seguridad y emergencias de su historia. De hecho, el Ministerio del Interior enviará a 2.500 efectivos policiales de la Península para poder reforzar el dispositivo en las dos islas capitalinas.

En cualquier caso, la aparente paz social alcanzada en el Archipiélago contrasta con Madrid, a donde también irá su santidad a partir del sábado. Los sindicatos mantienen por el momento la negativa a hacer horas extras como medida de presión al considerar que el dispositivo desprotegería los barrios.