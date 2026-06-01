El PP denuncia que Darias se niega a elaborar un informe que evalúe las consecuencias de la paralización de la Metroguagua

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha reclamado al gobierno municipal de Carolina Darias (PSOE) la elaboración de un informe “completo” que evalúe el impacto económico, jurídico, contractual, financiero y administrativo de una eventual paralización, reformulación, renuncia o cancelación del proyecto de la Metroguagua.

Delgado sostiene que el Consistorio ha inadmitido la solicitud de información presentada por su grupo político en un momento que considera determinante para el futuro de la infraestructura. Según la edil, el proyecto acumula “nueve años desde el inicio de sus obras” y continúa “sin estar finalizado”, “sin fecha clara de puesta en servicio” y en una situación que califica de “incertidumbre”.

La portavoz popular asegura que, en la actualidad, “no hay ni una sola obra activa” vinculada a la Metroguagua. En este contexto, defiende que resulta necesario disponer de datos actualizados sobre la situación real del proyecto y sobre las consecuencias de las decisiones que puedan adoptarse a partir de ahora.

Costes, contratos y financiación

El PP afirma haber solicitado información detallada a través de 60 preguntas. Entre los aspectos incluidos, menciona los informes existentes, los costes de una eventual paralización o reformulación, los contratos en vigor y las obligaciones ya asumidas por el Ayuntamiento. También reclama aclaraciones sobre el préstamo vinculado al Banco Europeo de Inversiones (BEI), las subvenciones concedidas y las que podrían estar “en riesgo”, además de los tramos pendientes, la inversión ejecutada y por ejecutar, el impacto en Guaguas Municipales y un calendario realista de finalización y puesta en servicio.

Infografía de la estación de la MetroGuagua de Hoya de la Plata. / LP/DLP

Delgado sostiene que el objetivo de la petición es disponer de una evaluación previa que permita conocer cuánto ha costado el proyecto hasta la fecha, cuánto queda por ejecutar, cuánto costaría concluirlo y qué implicaciones tendría una eventual paralización, incluida la posibilidad de que haya que devolver subvenciones, así como las responsabilidades jurídicas o económicas asociadas.

Críticas a la falta de información

La edil del PP considera que la negativa del gobierno municipal a tramitar la solicitud responde a una voluntad de “opacidad” en la gestión de una obra que, a su juicio, se ha convertido en un foco de problemas. En su valoración, la Metroguagua fue planteada como un sistema de transporte de alta capacidad, pero su desarrollo ha generado dificultades en la planificación urbana y en la movilidad.

Según el PP, el proyecto ha condicionado durante años el desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria, con efectos en barrios, comercios, tráfico e inversiones. Delgado recuerda, además, que Darias había señalado que el sistema estaría parcialmente en marcha en 2024, sin que, según su versión, se hayan concretado plazos.

Zonas afectadas

La portavoz popular sostiene que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto debe basarse en información completa y en un análisis de escenarios, y alude a espacios donde, según sus palabras, la obra mantiene “empantanadas” áreas de la ciudad como Hoya de la Plata, el Parque Santa Catalina o el entorno del Hospital Insular.

Delgado concluye reclamando a Carolina Darias que asuma responsabilidades políticas y que facilite la información solicitada, al considerar que la ciudadanía debe conocer el alcance económico y administrativo de las alternativas que se barajan para la Metroguagua.