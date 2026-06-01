El Puerto de Las Palmas recibe unas 200 alertas por barcos sospechosos de la flota fantasma rusa en lo que va de año

El Puerto de Las Palmas ha recibido en lo que va de año unos 200 barcos que han estado bajo la sospecha de formar parte de la conocida como flota fantasma rusa o flota en la sombra, la red clandestina que utiliza Rusia para evadir las sanciones económicas internacionales, las prohibiciones y los precios tope del crudo y el gas impuestos por la Unión Europea y el G7 tras la invasión de Ucrania.

El capitán marítimo, Ignacio Gallego, explica que por Canarias pasan «unos 50 buques semanales» que están bajo sospecha, aunque aclara que «hay muchos conceptos equivocados». En ese sentido, explica que son «flotas que utilizan herramientas informáticas y de radio para ocultar sus posiciones y sus actividades, o barcos cuyo registro o bandera no son reales o pueden ser fraudulentos».

Avisos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima

Para garantizar el cumplimiento del Reglamento Europeo 833/2014, fijado a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, EMSA, genera avisos a las capitanías marítimas cada vez que se tiene constancia o sospechas sobre un buque interesado en atracar en un puerto. «Cada vez ha habido más modificaciones y más restricciones para evitar ese tráfico y ejecutar las sanciones», señala Gallego.

Como ejemplo, el capitán marítimo explica que «un buque que tenga bandera rusa o la haya tenido hasta una determinada fecha, no puede entrar en ningún puerto de la Unión Europea. Si un barco de esas características solicita entrada en un puerto español, recibimos un aviso». Estas alertas se activan también si el buque está en la lista de barcos sancionados por el G7.

Gallego recuerda que «el reglamento prohíbe a los estados miembros la importación de productos rusos». Por tanto, si un barco procede de un puerto de este país, independientemente de su bandera, también se emiten esos avisos. «Además, los agentes consignatarios ya lo saben y nos envían la información por adelantado».

Petrolero ruso 'Agate' / La Provincia

Más alertas por el endurecimiento de las sanciones

El capitán marítimo asegura que la vigilancia que se realiza sobre esta flota no se ha intensificado desde su inicio, pero hay un aumento de alertas «porque cada vez el reglamento es más restrictivo». A medida que «se implementan más medidas, se generan más avisos, pero no significa necesariamente que haya más infracciones».

La flota rusa fantasma tiene una presencia creciente en aguas próximas a Canarias y el Departamento de Seguridad Nacional advierte de que en el último año se ha quintuplicado el tránsito de estos buques cerca de estas costas, con una media de 50 barcos semanales monitorizados por el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima.

Su actividad en el entorno del Archipiélago tiene dimensiones logísticas y estratégicas. Por un lado, el informe vincula estas rutas con operaciones de transbordo y blanqueo de combustible ruso, en ocasiones a través de Marruecos, con ramificaciones que alcanzan al Puerto de Las Palmas. Por otro, se alerta de que algunos de estos barcos podrían emplearse en actividades ilícitas o incluso sabotajes contra infraestructuras críticas, especialmente los cables submarinos que conectan Canarias entre sí y con la Península, África y Europa.

Prohibiciones sobre carga, transporte y servicios

Ignacio Gallego confirma que el número de estos barcos «es incontable», aunque no todos responden a un mismo patrón ni las restricciones son iguales. «Una cosa es que la mercancía vaya a introducirse en el mercado europeo, lo que puede estar prohibido, y otra distinta es que al barco se le puedan prestar determinados servicios».

En ese sentido, el responsable de la Capitanía Marítima en la provincia de Las Palmas explica que «hay prohibiciones a tres niveles»: entrada del producto, el transporte o sobre los servicios que se pueden prestar al buque. «En función de la carga, puede que no haya ninguna restricción, que no se le puedan prestar servicios o que se le puedan prestar si se cumplen determinadas condiciones».

Ignacio Gallego, capitán marítimo: «Por Canarias pasan unos 50 buques semanales que están bajo sospecha»

En el caso de los buques que cargan crudo o derivado del petróleo está «totalmente restringido prestar asistencia», es decir, ni darles combustible ni provisiones, «salvo en los casos que establece el propio reglamento: que el precio de ese combustible esté por debajo del nivel que marca la Comisión Europea».

El seguimiento del ‘ship to ship’

Por otro lado, está el «famoso ship to ship», en el que un petrolero ruso transfiere el crudo a un barco con bandera de conveniencia. El seguimiento a través de satélites y otras herramientas permiten saber si un barco ha estado cerca de uno de estos petroleros y se emite un aviso al puerto que tenga como destino.

Cuando esto ocurre, Capitanía Marítima «contacta con el representante del barco y se le pide una serie de documentación para comprobar si cumple el reglamento. Si lo cumple, el barco entra. Puede traer carga rusa, no traerla o traer crudo, porque el propio reglamento puede permitirlo en determinados casos». De las, aproximadamente, 200 alertas, «solo hemos tenido un caso de un barco al que se le dijo que no cumplía y finalmente no vino». En esto hay mucha picaresca, advierte Gallego, y es posible que las banderas y papeles sean falsos, «y se dediquen a hacer trampas para mezclar crudos y mentir en los certificados. El hidrocarburo, como la gasolina, viene con un certificado de origen, una especie de certificado de nacimiento que lo vincula al país que lo exporta».

Canarias como escala logística

Estos barcos no tienen como destino La Luz, pero buscan este tipo de recintos para hacer bunkering o en busca de suministros. «Hay un tráfico muy fuerte de exportación desde Rusia hacia África, Sudamérica o La India y muchos de esos barcos pasan por aquí porque desde Canarias hasta el sur de África no siempre hay puertos de primer nivel, con buenos aeropuertos, posibilidad de cambiar tripulaciones y un sistema logístico adecuado».

En lo que no tiene competencias Capitanía Marítima es en la denominada guerra híbrida, los «sabotajes, cables submarinos o acciones de ese tipo», que depende de Defensa.