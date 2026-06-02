Una fuente para caminar y refrescarse: así será el nuevo espacio de Siete Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a Imesapi S.A. la creación de una nueva fuente transitable en el parque Bailarina Trini Burrull, en el barrio de Siete Palmas, por un importe de 204.084,85 euros. La actuación está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos. La intervención permitirá convertir la actual fuente ornamental en una superficie acuática peatonal concebida como espacio de uso ciudadano, con un enfoque orientado al juego, la convivencia y el alivio térmico en el entorno del parque municipal, situado junto a la avenida Pintor Felo Monzón.

El proyecto contempla la creación de un espacio con 18 surtidores de altura variable, diseñados para facilitar la interacción de las personas usuarias. Cada uno incorporará iluminación LED RGB integrada, con la posibilidad de generar efectos cromáticos durante el horario nocturno.

La obra incluye la renovación completa de la infraestructura hidráulica y eléctrica. Según el proyecto, la instalación contará con un sistema de recirculación y depuración en circuito cerrado, orientado a reutilizar el agua y mantenerla en condiciones adecuadas de calidad. Además, se prevé la posibilidad de aprovechar aguas pluviales para el llenado del depósito.

Eficiencia energética

En el apartado energético, el diseño incorpora tecnología LED de bajo consumo y bombas de potencia ajustada. La demanda eléctrica total prevista es inferior a 5 kilovatios, en línea con las políticas municipales vinculadas a eficiencia energética y adaptación al cambio climático.

Los trabajos incluyen la demolición de la fuente existente y distintas actuaciones de obra civil: movimientos de tierra, impermeabilización, hormigonado, pavimentación antideslizante y la gestión de los residuos generados, además de las medidas de seguridad y salud laboral asociadas a la ejecución.

El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, señaló que la actuación permitirá “modernizar un elemento urbano existente y adaptarlo a nuevos usos sociales”, con el objetivo de crear un espacio accesible y orientado al disfrute del parque. Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, apuntó que este tipo de infraestructuras contribuyen a “aliviar el calor” y a fomentar el uso del espacio público.

Con esta actuación, la ciudad contará con su cuarta fuente transitable, tras las ya existentes en el parque del Castillo de la Luz y el parque de Las Rehoyas, además de la de La Mayordomía, que se encuentra en fase final para su entrada en funcionamiento. La nueva instalación se integrará en la red de espacios públicos municipales orientados al ocio familiar, la convivencia vecinal y la mejora del confort urbano.