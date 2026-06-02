Las Palmas de Gran Canaria entrega las llaves de oro al papa en el mayor dispositivo de movilidad y seguridad de la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria prepara el mayor dispositivo de seguridad y movilidad de su historia con motivo de la visita de León XIV, prevista para el próximo 11 de junio. La ciudad espera una importante afluencia de personas y un aumento considerable del tráfico, lo que obligará a desplegar un amplio operativo nunca visto antes. La alcaldesa, Carolina Darias, subrayó que se trata del dispositivo más relevante que ha tenido que poner en marcha el Consistorio. Sin embargo, el gobierno municipal no ha avanzado, a una semana del evento, los cortes de tráfico y las principales actuaciones de movilidad y prevé hacerlo "con tiempo".

Después del encuentro con migrantes en Arguineguín, el recorrido de Su Santidad en la capital grancanaria comenzará en la plaza Stagno. En este enclave, el pontífice recibirá la llave de oro de la ciudad. "Será un honor como alcaldesa", aseguró Darias. A continuación, el Papa utilizará el papamóvil para desplazarse hasta la Catedral de Canarias, en la plaza de Santa Ana. Por la tarde, se trasladará a Siete Palmas para oficiar una misa en el Estadio de Gran Canaria.

De izquierda a derecha, Josué Íñiguez, Carolina Darias, Cristóbal Déniz y Rosa Rodríguez en la rueda de prensa de la visita Leon XIV a Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Desde el gobierno municipal destacan que llevan meses trabajando para que la ciudad esté preparada ante un acontecimiento histórico. "Hemos trabajado de manera coordinada con el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno, el Cabildo de Gran Canaria, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Canaria y la Diócesis de Canarias para adaptar la planificación de este dispositivo a todas las necesidades de los actos programados", detalló el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez. El objetivo, añadió, es garantizar la seguridad de los feligreses y permitir que el resto de los servicios de la ciudad continúen funcionando pese a las restricciones.

Actividades suspendidas

En esta línea, el Ayuntamiento suspenderá todas las actividades sociales y deportivas no esenciales con el fin de reducir los desplazamientos y facilitar que la ciudadanía pueda "compartir esta jornada histórica". Además, se permitirá el teletrabajo a todos los empleados municipales que puedan acogerse a esta modalidad.

El Archipiélago se encuentra actualmente en situación de prealerta ante la previsión de una elevada concentración de personas. Íñiguez informó de que el próximo lunes 8 se declarará la situación de alerta y comenzarán los preparativos sobre el terreno. "Comenzaremos con la instalación de toda la señalización en las zonas de intervención y la implantación progresiva de las medidas organizativas necesarias, especialmente en el entorno de Santa Ana y Siete Palmas", explicó.

Vuelta a la normalidad

Por otra parte, el desalojo de vehículos en las calles afectadas comenzará durante la mañana del miércoles 10. Ya el día de la visita del pontífice se producirán cortes de tráfico en función de la agenda prevista. No obstante, el Consistorio aún no ha detallado cuáles serán las vías afectadas, ya que prevé hacerlo cuando se "acerque la fecha". El concejal de Seguridad calculó que los principales enclaves implicados, es decir, Santa Ana y Siete Palmas, no recuperarán la normalidad hasta el mediodía del viernes 12, una vez que el Papa haya partido hacia Tenerife.

El transporte público también será reforzado para evitar una mayor presencia de vehículos privados. «Habrá un incremento importante de la frecuencia para garantizar el traslado y se hará lo más cercano posible al Estadio para que se llegue con la mayor comodidad posible», señaló Darias.

El dispositivo municipal contará con la participación de la Policía Local, los Agentes de Movilidad, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, el Servicio de Seguridad y Emergencias y el resto de servicios municipales esenciales, que actuarán de forma coordinada durante todas las fases de la visita. La plantilla de Policía Local, Agentes de Movilidad y Bomberos trabajará al completo, en diferentes turnos de relevo, desde el día 11 hasta el mediodía del 12. De hecho, la Junta de Gobierno aprobó este lunes un acuerdo para constituir la jornada de especial dedicación, que fija las cuantías de productividad para los trabajadores que participen en el operativo.

El obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, afirmó que la visita del pontífice será "el acontecimiento más importante" de la historia de la Diócesis. "Lo estamos preparando con mucho entusiasmo y responsabilidad", señaló. El objetivo, explicó, es que la misa llegue al mayor número posible de personas, por lo que recordó que las inscripciones siguen abiertas y son gratuitas. Déniz también apeló a la responsabilidad ciudadana para colaborar con el orden y la seguridad durante la jornada.