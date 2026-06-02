Las Palmas de Gran Canaria regulariza servicios vencidos desde 2018: Alumbrado, Vías y Obras, Limpieza o Parques y Jardines

Los servicios públicos de Las Palmas de Gran Canaria acumulan años en situación de nulidad. La renovación del contrato de mantenimiento del litoral, cuya adjudicación fue formalizada este lunes, anticipa la regularización de Parques y Jardines, Recogida de Residuos, Limpieza Viaria, Alumbrado y Vías y Obras. Todos estos servicios municipales funcionan en la capital grancanaria con contratos caducados entre 2018 y 2023. El Ayuntamiento espera este año poder solventar una situación que ha lastrado su buen funcionamiento y que se ha dejado notar en áreas como Limpieza.

El contrato de limpieza, higienización y conservación esencial en playas, paseos, litorales y aseos de la costa fue adjudicado formalmente este lunes por 16,2 millones de euros a a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Medio Ambiente, S.A.U. y FCC Equal CEE Canarias, S.L.U. Este servicio municipal ha funcionado en situación de nulidad desde finales de 2020, por lo que esta contratación permitirá su regularización. Salió a licitación en agosto del año pasado e incluye un aumento en los turnos, maquinaria y frecuencias para adaptarse a las necesidades.

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Por otro lado, el contrato de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se encuentra en licitación. Tras varios años de tramitación, salió a concurso por 146.672.133,44 euros el pasado mes de marzo. Se han postulado un total de cuatro empresas: la UTE conformada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal CEE Canarias; la UTE integrada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex; Valoriza Servicios Medioambientales; y Urbaser. Con una duración prevista de ocho años, la idea será aumentar la plantilla en 190 trabajadores y renovar la maquinaria.

El último movimiento de la Mesa de Contratación se produjo el 22 de mayo. Ahora procederán a conocer el modelo de contenedores que aporta cada una de las empresas. El pliego contempla en este 10.000 unidades nuevas para sustituir las actuales y ampliar el número. El servicio de Recogida de Residuos lleva en nulidad desde diciembre de 2020. Este es uno de los dos macrocontratos que el Ayuntamiento está preparando para dar solución al problema de limpieza actual, el cual es uno de sus caballos de batalla.

El servicio de Limpieza está apuntalado con un contrato de emergencia a la espera de terminar las dos licitaciones

El otro macrocontrato pendiente es el de Limpieza Viaria, que en este caso está previsto que salga a licitación este año por 292.272.231 euros. Este lleva en nulidad desde 2018 y comenzó su tramitación al mismo tiempo que el de Recogida de Residuos. Tras un largo periplo burocrático, la idea es que tenga también una duración de ocho años, en lugar de los cinco que duran este tipo de contratos normalmente. Actualmente, el servicio de Limpieza está apuntalado con un contrato de emergencia ante el riesgo de salud pública declarado el pasado mes de octubre.

Mantenimiento de alumbrado público

El plan anual de contratación del Ayuntamiento capitalino también incluye un macrocontrato para el mantenimiento del alumbrado público. Este fue adjudicado por última vez a finales de 2011 y venció en febrero de 2018, por lo que desde entonces ha permanecido en situación de nulidad. Hacienda calcula que saldrá a licitación este año por un importe de 170 millones de euros y una vigencia prevista de 12 años.

Una actuación en la red de alumbrado en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Actualmente, el alumbrado público de la capital tiene numerosas averías, especialmente cuando llueve. Solo el pasado mes de abril la concejalía delegada de Vías y Obras y Alumbrado tramitó 469 incidencias por zonas con fallos, puntos de luz apagados o tramos completos con deficiencias. Además, el 80% de las farolas de la ciudad siguen utilizando materiales que la Unión Europea recomienda sustituir.

La misma concejalía delegada está preparando el contrato de mantenimiento y conservación de calzadas, aceras, muros, bolardos y barandillas. Este lleva también vencido desde 2018, por lo que ha funcionado en nulidad desde entonces. La idea es que pueda salir a licitación por este año por 13,26 millones de euros y una duración prevista de cuatro años más uno de prórroga.

Parques y Jardines

Por último, el contrato de mantenimiento de espacios verdes lleva en nulidad desde finales de 2023. Con una duración prevista de cuatro años, la idea es que pueda salir a licitación por 96.077.766 euros. Desde el área de Parques y Jardines han explicado en anteriores ocasiones que el objetivo será renovar la maquinaria, incluir zonas verdes que no estaban inventariadas, entre otras medidas.

Esta situación de nulidad ha obligado al Ayuntamiento a pagar todos estos servicios mediante modificaciones de crédito aprobadas en pleno. Por ejemplo, en diciembre pagaron 11,5 millones de euros para sufragar la deuda con la adjudicataria de Parques y Jardines desde que el contrato entró en nulidad dos años antes.