El Puerto de Las Palmas prepara el muelle Cristóbal Colón para las grúas gigantes

El Puerto de Las Palmas continúa inmerso en la modernización y la mejora de los muelles donde operan las grandes grúas portacontenedores de Opcsa y saca a licitación una nueva obra en el Cristóbal Colón. Se trata de la renovación del sistema de alimentación eléctrica de las grúas, cuyos cables discurren protegidos por una canaleta que actualmente presenta numerosos deterioros.

Con esta actuación que tiene un presupuesto inicial 922.295,05 euros, la Autoridad Portuaria pretende reforzar de la renovación y refuerzo de la estructura técnica de la zona de operaciones de una de las principales terminales de contenedores del recinto para atender el incremento del tráfico contenerizado y dar respuesta a las necesidades de las recién adquiridas grúas portacontenedores de gran tamaño, tipo Malaccamax, preparadas para operar con buques de más de 300 metros de eslora.

El pliego técnico contempla que esta obra se realizará en al menos dos fases, aunque pueden ser más, para interferir lo menos posible con la operativa portuaria y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Sustitución del sistema de cables

El trabajo principal será la sustitución del sistema de protección de cables. Para ello se demolerá parte de la superestructura existente, se retirará la canaleta actual y se formará un nuevo cajeado de 0,90 por 0,70 metros para colocar el nuevo sistema, que será suministrado por la Autoridad Portuaria. La nueva canaleta deberá conectarse a los drenajes existentes, aproximadamente uno cada 20 metros, y después se hormigonará el conjunto. El proyecto insiste en que la colocación exige un control topográfico muy preciso, porque la canaleta debe quedar perfectamente paralela al carril de la grúa y situada a 1,080 metros del eje del raíl.

La actuación incluye además una canalización de media tensión entre dos fosos de suministro situados entre los bolardos 26 y 34. El objetivo es cerrar el anillo eléctrico que alimenta las nuevas grúas. Para ello se instalará una red formada por cuatro tubos de polietileno de 200 milímetros de diámetro y tres tubos de 110 milímetros, con arquetas de registro separadas como máximo cada 35 metros. Estas arquetas estarán preparadas para soportar cargas portuarias pesadas, con tapas articuladas de clase F900.

Un portacontenedores de la naviera MSC en la terminal de Opcsa del Muelle Cristóbal Colón. / Juan Carlos Castro

El tercer bloque de la obra será la instalación de frenos TieDown en la zona del cantil del muelle, necesarios para asegurar las grúas en episodios de viento fuerte. Cada sistema se apoyará sobre una placa de acero de 980 por 500 milímetros y 50 milímetros de espesor, fijada al hormigón mediante 12 varillas de anclaje de 42 milímetros. Para alojar estos dispositivos se abrirán cajeados junto al carril delantero de la grúa, hacia el lado mar.

Actuaciones en León y Castillo

De forma paralela, la Autoridad Portuaria de Las Palmas sacó a licitación pública en marzo la adaptación de la zona de operaciones del León y Castillo, el otro muelle donde opera Opcsa, a los requerimientos de las nuevas grúas, con un presupuesto inicial de 1.921.360,93 euros. Ambas actuaciones permitirán a la empresa reorganizar las áreas de trabajo para optimizar el espacio y mejorar la eficiencia de las operativas.

Cabe recordar que la previsión de la empresa para este año es alcanzar el millón y medio de TEU, su capacidad máxima, después de haber cerrado 2025 con la cifra récord de 1,2 millones. Desde principios de 2025, la presencia de barcos portacontenedores de gran tamaño y con capacidad para transportar más de 20.000 TEU (algunos de ellos, incluso, superan los 24.000) es cada vez más habitual en La Luz y la naviera MSC ha apostado por el Puerto de Las Palmas como hub de su cadena de transporte, desviando parte del tráfico que hasta ahora canalizaba a través del puerto portugués de Sines.

Renovación de la maquinaria de Opcsa

Mientras la Autoridad Portuaria mejora los dos muelles, Opcsa continúa con la renovación de las grúas. Tras la llegada en febrero de las dos gigantes tipo Malaccamax, que alcanzan los 150 metros de altura cuando levantan la pluma, y costaron 22,5 millones de euros, en mayo llegaron las cuatro primeras de las ocho grúas RGT híbridas, conocidas como transtainers, que se encargaron el año pasado con un coste de 20 millones. La llegada del resto está prevista para este mes.

Además, recientemente Opcsa ha encargado otras cuatro de este modelo para continuar con la renovación de la maquinaria de su terminal. Estas últimas, que han requerido una inversión de algo más de ocho millones de euros, estarán en el Puerto de Las Palmas en marzo de 2027.