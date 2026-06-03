La Bonoloto deja un premio en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte volvió a hacer parada en Canarias. El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles dejó un premio de 33.495,59 euros en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue validado uno de los cinco boletos acertantes de segunda categoría, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

La noticia llega acompañada de otro dato que suele disparar el interés de los jugadores: no apareció ningún ganador de primera categoría. Traducido al lenguaje de los sorteos, el bote sigue vivo y seguirá creciendo de cara a la próxima cita.

El boleto premiado fue sellado en un despacho receptor situado en la calle Obispo Romo, 16, en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque no alcanzó el premio máximo, sí consiguió una de las categorías más codiciadas del sorteo al acertar cinco números y el complementario.

Junto al boleto canario, también resultaron agraciadas apuestas validadas en Cala Ratjada (Baleares), Salvaterra de Miño (Pontevedra), Alaquàs (Valencia) y Manises (Valencia).

Cada uno de los cinco acertantes recibirá 33.495,59 euros.

La combinación que repartió la suerte

Los números premiados fueron: 15 - 18 - 23 - 30 - 34 - 42. El complementario fue a parar al 08 y el reintegro al 5.

La tercera categoría, correspondiente a cinco aciertos, dejó 107 boletos premiados, con una cuantía de 782,61 euros para cada uno.

Además, casi 5.000 apuestas lograron cuatro aciertos y más de 93.000 consiguieron tres números de la combinación ganadora.

El dato que cambia el próximo sorteo

Más allá de los premios repartidos, la gran noticia de la jornada es que nadie consiguió acertar los seis números.

Cuando esto ocurre, la cantidad reservada para la máxima categoría no se pierde. Pasa directamente a incrementar el fondo acumulado para el siguiente sorteo, elevando el atractivo del próximo bote y aumentando la expectación entre los jugadores.

La jornada movió más de 2,69 millones de euros en recaudación y registró más de 5,3 millones de apuestas, reflejando el enorme seguimiento que sigue teniendo uno de los sorteos más populares del país.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto / La Provincia

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

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Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.