Las Palmas de Gran Canaria prepara un contrato de vigilancia para las viviendas públicas sin entregar de Las Rehoyas y Tamaraceite

Las demoras se alargan para las viviendas públicas de Las Rehoyas y el antiguo patronato de Tamaraceite. Aunque las obras culminaron en el último trimestre de 2024, todo apunta a que todavía tardarán en entregar las llaves a las familias pendientes de ambos planes de reposición: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la contratación de un servicio privado de vigilancia y seguridad para dichos edificios.

El presupuesto de licitación asciende a 190.000 euros y tiene una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis meses. El contrato, que se estructura en dos lotes, se divide en la promoción de 76 viviendas del ARRU de Tamaraceite y las 148 viviendas protegidas de Las Rehoyas, enmarcadas en el plan de reposición Rehoyas-Arapiles.

Contrato de seguridad para evitar ocupaciones y daños

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento, David Suárez, ha denunciado este miércoles que los inmuebles ya deberían estar en posesión de las familias destinatarias, pero el nuevo expediente de contratación continúa dilatando las esperas. En esa línea, el edil manifestó: "Como las promociones públicas que tenían que estar cumpliendo ya su función social no lo hacen, ahora necesitan seguridad privada para evitar ocupaciones, daños o deterioros".

Pero más allá de los daños externos, los vecinos y vecinas pendientes de entrar a sus nuevas casas han expresado preocupación por el estado de las construcciones. Los inmuebles han estado desocupados durante todo ese tiempo, por lo que no ha podido hacerse un balance de los desperfectos de la obra, lo cual va aparejado a la caducidad de las garantías. Enrique Melián, uno de los pocos vecinos que ha podido visitar el edificio terminado de Tamaraceite, asegura que las tuberías, ascensores y extintores llevan "más de dos años" instalados, sin haberse puesto nunca en funcionamiento.

Plazos de entrega previstos inicialmente

En el caso de Tamaraceite, Suárez recordó que las 76 viviendas iniciaron sus obras el 24 de noviembre de 2021 y que la previsión municipal contemplaba el realojo de las familias en un plazo de 20 meses. Con ese calendario, añadió, la entrega debería haberse producido en el verano de 2023, si bien las fechas se dilataron a causa de imprevistos en la ejecución de los trabajos. "Estamos en 2026 y el Ayuntamiento todavía tiene que contratar vigilancia para protegerlas hasta su entrega definitiva", indicó.

Por su parte, la promoción de 148 viviendas en Las Rehoyas arrancó el 31 de enero de 2022 con un plazo de ejecución de 23 meses. Según ese cronograma, la finalización se situaba a finales de 2023, aunque hubo retrasos adicionales debido a aspectos técnicos y burocráticos.