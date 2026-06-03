El pilar de la fuente más antigua de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a la plaza de Santo Domingo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la retiró hace algo más de un mes para iniciar los trabajos de restauración. Desde el área de Mobiliario Urbano informan de que en dos semanas estarán terminados los trabajos, que han calificado de "intensos".

La intervención contempló la renovación de la fontanería, la restauración de la piedra y el refuerzo estructural de la obra, cuyo estanque mide 210 centímetros de diámetro y 82 de altura. El pilar fue reparado en una nave, mientras que los operarios actuaron sobre la base directamente en la plaza. Los técnicos han señalado, además, la necesidad de aplicar tratamientos periódicos sobre la superficie para contener los efectos de la erosión, la laminación y las grietas provocadas por su exposición al aire libre y por la actividad hidráulica. Esta última favorece la acumulación de sales, que acaba deteriorando el material pétreo.

Limpieza mecánica

Tras el desmontaje de las piezas, se llevó a cabo una limpieza mecánica y química, así como la retirada de las sales acumuladas. A continuación, se intervino sobre las distintas patologías detectadas en el monumento. El tratamiento de la piedra comenzó con una preconsolidación destinada a reforzar la cohesión de las capas más dañadas. Después, se retiraron los morteros de cemento empleados en actuaciones anteriores y se sustituyeron por morteros de restauración, con el objetivo de recomponer las zonas erosionadas y devolver a la fuente su volumen original, siempre respetando la cantería de Arucas.

Trabajadores retiran la fuente de la plaza Santo Domingo para su restauración. / LP/DLP

En la última fase se procedió a la reintegración del llagueado, uniendo las piezas con morteros de cal y arena mezclados con pigmentos naturales para conseguir una unidad cromática. También se aplicaron veladuras que permitan igualar el aspecto general del conjunto. Como cierre de la intervención, se realizó una hidrofugación, un tratamiento destinado a proteger la piedra frente a la humedad y a garantizar una mejor conservación del monumento a largo plazo.

Historia de la fuente

Esta infraestructura hidráulica se remonta a 1792 y su inauguración está vinculada a la Fuente Morales. Esta red de agua consistía en un tejido de chorros repartidos por la ciudad para uso público. El objetivo era que todos los vecinos pudieran acceder a este recurso imprescindible, ya que no existía el agua de abastos en el interior de las casas. En aquel momento era impensable que cada familia tuviera un pozo o un acuífero personal, por lo que las fuentes eran esenciales para la vida diaria. Algunas de las más importantes como son la fuente ‘del perro’, junto al Guiniguada; otra pequeña en Santa Ana; una en la plaza del Pilar Nuevo y otra en el Parque San Telmo.

La fuente de Santo Domingo entre 1900-1910. / FEDAC

Una vez que la Fuente Morales deja de ser útil para abastecer de agua a la capital, las fuentes fueron desapareciendo del entramado urbano. Sin embargo, en 1890 la Municipalidad acuerda restaurar la fuente de Santo Domingo por su "valor artístico". Mientras otras fuentes desaparecían, los vecinos de la plaza tenían claro que la de Santo Domingo debía permanecer en su lugar. De hecho, incluso llegaron a solicitar la colocación de una verja que evitara su deterioro.