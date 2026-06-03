El hotel AC Gran Canaria cambia de etapa: cierre temporal y reforma integral para volver renovado

El Hotel AC Gran Canaria ha cerrado sus puertas de forma temporal para reformar sus instalaciones. Desde el complejo hotelero explican que están trabajando para que sus clientes tengan "una mejor experiencia" a su vuelta. Las actuaciones consisten en la renovación de las instalaciones y una redecoración integral, en concreto, se están centrando en la sustitución de cambios sanitarios, grifería, pintura, empapelado, mobiliario y equipamiento, iluminación interior, entre otros aspectos. Los trabajos comenzaron el 30 de marzo y está previsto que finalicen para el 30 de septiembre, con el objetivo de estar preparados para la temporada alta en la ciudad. El edificio es un emblema del 'skyline' de la capital por su arquitectura disruptiva y brutalista. Mientras, la dirección ha instado a sus clientes a hospedarse en el Hotel Iberia, de la misma cadena.

Desde la dirección comunican que afrontan esta etapa con "mucha ilusión", ya que permitirá reabrir el hotel con unas instalaciones "completamente renovadas y adaptadas a las necesidades actuales" de los clientes. "Esta renovación responde a una apuesta por seguir mejorando el producto y la experiencia que ofrecemos a nuestros huéspedes", detallaron.

Hotel AC Gran Canaria, cerrado por obras. / Andrés Cruz

El hotel se inauguró en 1970 bajo el nombre 'Don Juan' y fue diseñado por el arquitecto Pedro Massieu. Es una torre de 26 plantas y 83 metros de altura que simboliza el auge del turismo en Las Palmas de Gran Canaria. En 1966 se inició el proyecto para la construcción de un hotel que pudiera albergar a la gran demanda turística de la década de los 60. Después de tres años de obras, a principios de abril de 1970, el edificio abrió sus puertas y pronto ganó popularidad entre los turistas y capitalinos. Su peculiar forma circular y su altura -todavía se erige como el hotel más alto de Canarias- lo convirtieron en un icono.

Retos de la construcción

El arquitecto se inspiró en obras de Le Corbusier para diseñar el 'Don Juan'. En una entrevista a este periódico, antes de su fallecimiento en 2009, aseguró que "le dio muchísimas vueltas" al edificio porque el encofrado era de "nueva formación", por lo que implicaba el reto de que quedara de forma homogénea. De hecho, fue necesaria la instalación de una planta de hormigón en la propia obra, que implicó llevar los áridos, la arena, el cemento y el agua dosificando su peso. "Había que hacer el edificio en una parcela muy pequeña y lo adecuamos haciendo un polígono de 16 lados", detalló.

Diez años después, el empresario jerezano José María Ruiz Mateos compró el hotel a través del grupo de empresas Rumasa, por lo que el nombre pasó a ser Los Bardinos. El nuevo apelativo vino a hacer honor a los perros pastores originarios de Fuerteventura, como era habitual en los hoteles de cuatro estrellas del grupo. El holding empresarial de Rumasa era el más grande de España. Su volumen de negocio en la época en la que compraron el 'Don Juan' suponía el 2% del PIB español con un patrimonio neto de 3.786,38 millones de euros. Sin embargo, en 1983 fue expropiado por el Gobierno central, dirigido por Felipe González, por su difícil situación económica. De esta forma, el Estado intervino 400 empresas y bancos que pertenecían al grupo.

Reformas

De forma paralela, el hotel cerró sus puertas en diciembre de 1981 por reformas y no abrió hasta febrero de 1983. Curiosamente, abrió sus puertas un día antes de la expropiación del grupo empresarial, por lo que al día siguiente la administración estuvo a cargo del Estado. En 1987 el hotel fue comprado por la cadena hotelera Sol de Palma de Mallorca. Tras esta transacción volvió a ser rebautizado, aunque en esta ocasión, el cambio fue más sutil, ya que la firma tan solo añadió 'Sol' al nombre.

En el año 2000 Sol Meliá vendió el hotel por 1.400 millones de pesetas a la Sociedad Arenales de Las Palmas, perteneciente a la familia vasca Susaeta Arketa. Un año después, el grupo AC Hoteles llegó a un acuerdo con los propietarios para arrendar el hotel por un plazo temporal largo. El establecimiento cerró durante un año para llevar a cabo reformas con el objetivo de renovar las instalaciones de cara a la apertura con la nueva firma hotelera. En la actualidad, el grupo hotelero sigue gestionando las 215 habitaciones del alojamiento, que ha iniciado su tercera reforma de calado en sus 56 años de historia.