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Las Palmas de Gran Canaria acoge el principal foro del turismo de reuniones en España

La alcaldesa Carolina Darias inaugura el acto que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus este jueves y viernes y que reúne a los principales destinos españoles especializados en el sector

Auditorio Alfredo Kraus.

Auditorio Alfredo Kraus. / LPR

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Laura de Pablo

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria acoge este jueves 4 y viernes 5 de junio la asamblea nacional del Spain Convention Bureau (SCB), el foro de trabajo que reúne a los destinos españoles especializados en turismo de reuniones, congresos y eventos. La cita congregará en la capital grancanaria a responsables institucionales, personal técnico y profesionales del sector.

La sesión inaugural contará con la participación de la alcaldesa y vicepresidenta del SCB, Carolina Darias, como anfitriona del encuentro. En el acto de apertura también intervendrán el presidente del SCB y presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicente Marí Torres, y el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Luis Martínez-Sicluna.

Un segmento estratégico: el turismo MICE

La asamblea anual se plantea como un espacio de reflexión y coordinación para impulsar el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), un segmento vinculado a la celebración de congresos, convenciones y eventos profesionales.

Para la organización, este ámbito se considera estratégico por su capacidad para generar actividad económica, empleo cualificado y contribuir a la desestacionalización turística.

Durante las jornadas de trabajo se analizarán los desafíos y oportunidades que afronta el sector, así como el intercambio de experiencias entre los destinos integrados en la red. La asamblea también servirá para compartir buenas prácticas relacionadas con la organización de reuniones profesionales, la calidad de infraestructuras y la conectividad de los destinos.

‘Emocionar para humanizar’

Bajo el título Emocionar para humanizar, el programa abordará cuestiones como la innovación, la sostenibilidad, la digitalización, la captación de eventos internacionales y las tendencias que están transformando la industria de congresos y reuniones.

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El Spain Convention Bureau agrupa a entidades locales y destinos especializados en turismo de reuniones, representando una parte significativa de la oferta nacional para la celebración de congresos y eventos profesionales.

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