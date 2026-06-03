La principal feria de cruceros del Mediterráneo une a todas las administraciones canarias para apoyar al Puerto de Las Palmas

La celebración de la segunda feria de cruceros más importante del mundo, la Seatrade Cruise Med, en el Puerto de Las Palmas los días 16 y 17 de septiembre, ha logrado unir a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con un mismo proyecto: dar a conocer la oferta de turística de la capital grancanaria, la isla y el archipiélago, y el potencial para ser puerto base de las grandes navieras de cruceros.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, presentó este miércoles la feria que se celebrará en la nueva terminal del Muelle Santa Catalina junto al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la CEO de Seatrade, Mary Bond; y la directora general de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez.

Calzada aseveró que la designación del Puerto de Las Palmas como sede de la próxima edición de la Seatrade Cruise Med es el resultado de una hoja de ruta marcada hace escasamente un año, cuando se decidió ofrecer estas instalaciones para ser anfitriones de este encuentro que reunirá a 2.000 profesionales del sector y 180 expositores de 90 países.

Durante la presentación del evento, todos coincidieron en el beneficio que supondrá para la ciudad y Gran Canaria, no solo por la proyección turística sino por su impacto económico durante los días de celebración. En ese sentido, Beatriz Calzada avanzó que solo en alojamiento se prevé un gasto de 400.000 euros en los hoteles de Las Palmas de Gran Canaria, a lo que se sumarán los que se realicen en la restauración y los comercios, entre otros.

(Habrá ampliación)