El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde el pescado fresco es el gran protagonista y además te regalan una planta
El establecimiento ofrece una experiencia culinaria centrada en el pescado fresco y la gastronomía canaria tradicional
En Las Palmas de Gran Canaria existen restaurantes que han conseguido mantenerse durante décadas gracias a mantener viva la esencia de toda la vida. Uno de ellos es Restaurante El Padrino, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria en la capital para quienes buscan disfrutar de pescado fresco y gastronomía canaria.
Un clásico para disfrutar de productos del mar
La historia de El Padrino comenzó en 1974 como un pequeño establecimiento de bocadillos y ha evolucionado hasta convertirse en un restaurante familiar gestionado por la segunda generación. Su propuesta gastronómica actual gira en torno a los productos del mar, aunque también cuenta con opciones de carnes y platos de la cocina canaria tradicional.
Pescados frescos y cocina canaria
Uno de los principales atractivos del restaurante es pescado fresco y el marisco. Entre los paltos más destacados se encuentran la morena frita, el cherne, la sopa de marisco o las lapas. Además, en su carta cuenta con elaboraciones típicas canarias como el gofio escaldado o el sancocho canario.
Para completar la experiencia, los clientes puede disfrutar de diferentes postres y algunos típicos de las islas como los huevos mole acompañados de gofio, polvito uruguayo o bienmesabe.
Un detalle que sorprende a los clientes
Más allá de su propuesta gastronómica, El Padrino llama la atención por un detalle poco habitual en los restaurantes. Regalan una planta a quienes visitan el establecimiento, un gesto que muchos clientes destacan y que se ha convertido en una de sus señas de identidad.
Horario y ubicación
El Padrino se encuentra en la calle Jesús de Nazareno, carretera de las Coloradas, 1, BAJO, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales y sus productos del mar.
Abre todos los días, excepto martes, de 12:30 a 23:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos y cenas. Los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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