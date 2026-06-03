Los trabajadores de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, en contra de la conversión del servicio en empresa

Los comités de empresa de Recogida de Residuos Sólidos y de Limpieza Viaria mostraron este miércoles su rechazo a la conversión del Servicio Municipal de Limpieza en una empresa pública. Esta medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de mayo. Los representantes de los trabajadores dejaron clara su postura ante el concejal del área, Héctor Alemán; el de Hacienda, Francisco Hernández Spínola; y el gerente, Antonio Marcelino Santana González.

«Expresamos nuestra incomodidad y que no estamos por la labor de aceptar este cambio», expone Rafael Hernández, presidente del comité de Recogida. Según este, les comunicaron que la conversión en sociedad «se hará desde el consenso, pero que se hará sí o sí», de ahí que vean una contradicción. Hernández recalca que tienen la condición de empleados públicos del Consistorio. De ahí que la próxima semana decidirán pasos a seguir.

Problemas de gestión

Por otro lado, ven en esta medida una puerta «a la privatización total del servicio» y, al mismo tiempo, entiende que asumirán así «los problemas de gestión que han tenido, sí todavía estamos con el contrato de emergencia de la pandemia». Además, afirma que el gobierno de Carolina Darias busca así «saltarse Intervención y tener menos control del servicio».

Desde el Consistorio aclararon este miércoles en un comunicado que la propuesta contempla el mantenimiento del empleo público y la subrogación «de todos los derechos y obligaciones del actual órgano especial del Servicio Municipal de Limpieza». Pretenden así garantizar la continuidad de la plantilla y de las condiciones laborales vinculadas al servicio.

Según los informes técnicos para transformar el servicio, la futura sociedad permitiría mejorar la capacidad de planificación, agilizar procedimientos administrativos y reforzar la capacidad de respuesta. De las distintas formas jurídicas que permite la ley, los técnicos entienden que la mejor es la de sociedad mercantil pública.